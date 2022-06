Un profesor golpeó a un alumno que hacía bullying y los padres lo defendieron: “No me arrepiento de nada”

Un profesor golpeó a un alumno que le hacía bullying a otro. El accionar del hombre sorprendió a los estudiantes, que no esperaban su reacción y registraron el hecho con sus celulares. Inmediatamente, las imágenes se viralizaron y generaron polémica. El docente, que recibió el apoyo de los padres, finalmente no será despedido.

Ocurrió la semana pasada en el colegio San Felipe, el cual se encuentra ubicado la localidad peruana de Piura. Según se informó, Daniel Mendiola se cansó de que uno de sus estudiantes molestara permanentemente a otro y, tras hacerle varias advertencias, y luego de comprobar que el otro joven no se defendía, decidió actuar por sus propios medios.

En plena clase, el profesor se sacó su cinturón, lo dobló y le pegó al alumno, ante el asombro de todos los jóvenes.

El video se difundió en las redes sociales y no tardó en llegar a los padres y a las autoridades de la escuela, que comenzaron a debatir cómo actuar. Los primeros le expresaron su apoyo, mientras que los directivos, tras varias deliberaciones, optaron por no sancionar al docente, que podrá permanecer en su cargo, detalla Radio Mitre.

El descargo del docente

Mendiola recurrió a sus redes sociales para dejar una contundente publicación en la que ratificó que no se arrepiente de su accionar. “Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, había escrito antes de que se confirmara su continuidad.

Y, luego de conocer la decisión de las autoridades, añadió: “Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores. Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación”.