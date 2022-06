Un nene de 5 años murió en un auto luego de que su mamá se olvidara de él y lo dejara encerrado

Un niño de 5 años murió el lunes adentro de un vehículo, luego de que su madre lo olvidara, por bajarse apurada con su otra hija, que se preparaba en la casa para festejar el cumpleaños en Houston, Texas. Aun no están los resultados de la autopsia, pero la tragedia se dio en la semana más calurosa, con temperaturas que rozan los 40 grados.

Según comunicó el medio estadounidense CNN, tanto la madre como la hija bajaron del rodado y entraron en la casa muy apuradas, porque se les hacía tarde con los preparativos del festejo de cumpleaños de la pequeña.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, comentó a los medios locales que en ese trajín la mujer se olvidó del niño y lo dejó encerrado en el auto alrededor de 2 o 3 horas. Luego acudió al coche para sacar del vehículo al hijo, tras recordar que lo había dejado allí y fue entonces cuando se encontró con la trágica escena.

Aunque falta por esclarecer la causa del fallecimiento, debido a que todavía no están los resultados de la autopsia, este trágico suceso ocurrió precisamente cuando Houston está registrando temperaturas de hasta 38 grados, según informa CNN Weather.

En este sentido, la temperatura corporal de los niños aumenta mucho más rápido que la de los adultos, de hecho, cuando se alcanzan los 40 grados pueden sufrir un golpe de calor y el resultado puede llegar a ser letal.

Ahora, los investigadores del caso tratan de esclarecer lo sucedido. Las primeras pesquisas apuntan a que el menor no estaba familiarizado con el vehículo ya que era de alquiler, puesto que la puerta no tenía ningún tipo de bloqueo de seguridad, pero de igual modo no supo como salir, o estaba dormido al momento de llegar y no se dio cuenta de que su madre se bajó.