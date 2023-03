Un mendocino se volvió viral por su casting para ingresar a Gran Hermano 2023: “Necesito que me saquen de mi casa”

Desde que Gran Hermano anunció que abrió la convocatoria para otra edición del programa, las redes sociales explotaron de videos de interesados en ingresar a la casa más famosa. En esta ocasión, se viralizó el video de un postulante de nuestra provincia, quien se dedica al humor en sus redes.

Se trata de Ricardo Zabalegui, un mendocino que se filmó rogando ingresar en la nueva edición del programa porque ya no quiere estar en su casa, lo cual despertó la risa de los usuarios de TikTok. Tras la viralización, el video se difundió en diferentes plataformas y portales de noticias.

En el posteo, el hombre aseguró que su intención no es ganar el premio ni tampoco tiene intenciones de convertirse en famoso, sólo pide que lo saquen de su casa. “Hola Gran Hermano, quisiera ingresar a la casa más famosa del mundo, por eso estoy haciendo este casting”, comenzó relatando el mendocino en su presentación.

“Soy Ricardo Zabalegui, de un pueblo llamado La Paz, en la provincia de Mendoza. Mi objetivo no es ganar el certamen; eso no me interesaría, ganar el reality o hacerme famoso, o la plata que vaya a ganar”, detalló el hombre en TikTok.

A continuación, Ricardo explicó la razón por la cual se postuló: “El único motivo por el que quiero entrar a la casa, a tu casa, es que me saques de acá. Por favor, cuatro, tres meses, ¿sabés qué? Sería un milagro para mí. Hace 24 años que aguanto a la bruja, por favor, necesito que me saques de acá, Gran Hermano, por favor te lo pido”.

Los usuarios de TikTok apoyaron la postulación de Ricardo. Foto: TikTok/@ricardozabalegui

Sin embargo, ni bien finalizó de grabar la solicitud se escucharon los gritos de su esposa, quien desde otra habitación lo incitó para que fuera a “colgar la ropa”. Ante tal pedido, el hombre accedió sin dudar: “Ahí voy, mi amor”, le respondió antes de finalizar la grabación.

Muchos de los seguidores de Ricardo ya están acostumbrados a su humor, aún así, se rieron por sorprenderlos con su ocurrencia. Cabe destacar que otros usuarios aprovecharon el video para comentar que sólo entrarían a la casa de GH para alejarse de su propio hogar y vivir unas “vacaciones” sin que nadie los moleste.

“Todos somos Ricardo”, “El mejor casting que vi”, “Merece una oportunidad”, “Yo voy con vos Ricardo”, “Suerte, no pierdas las esperanzas”, “Si llegás a la final me gasto mi sueldo en voto positivo”, “No puede seguir soportando tanta tortura”, “Acá afuera se trabaja como burro y no alcanza para comer. Ahí , con un jueguito te dan todo. Todos queremos entrar”, “Si ingresa y gana, el que va a mandar así es él”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en la publicación.