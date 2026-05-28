Un hombre transforma 52 años con diabetes en una obra de arte

Vivir con diabetes tipo 1 exige decisiones diarias , un control constante y una rutina que nunca se interrumpe. En Estados Unidos, un hombre decidió transformar esta experiencia en arte utilizando sus propios viales de insulina, acumulados a lo largo de más de cinco décadas de tratamiento.

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A Ron le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 16 años, en 1974. Desde el inicio de su tratamiento , tomó una decisión inusual: no desechar jamás ningún vial de insulina que utilizara a lo largo de su vida.

Hoy, más de 1150 botellas forman parte de una instalación llamada "Sin días libres", creada junto a su esposa y su hermana . La obra busca retratar la rutina constante de quienes viven con diabetes tipo 1 y dependen de cuidados continuos para sobrevivir.

Hizo de 52 años de tratamiento una obra de arte

"Me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 16 años y nunca he estropeado ni una sola botella", comenzó contando Ron en un video que subió a sus redes sociales.

"Eso fue en 1974, hace 52 años. Más de 1.150 viales. Cada uno de ellos me mantuvo con vida", declaró describiendo que cada uno de los viales, fueron parte de su tratamiento.

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La instalación se presentó en Michigan, Estados Unidos, durante la exposición Ron's ArtPrize Project. El nombre elegido para la obra hace referencia a la rutina diaria de la diabetes tipo 1, caracterizada por inyecciones de insulina, conteo de carbohidratos, control de la glucosa en sangre y atención constante a las señales del cuerpo.

Durante el vídeo, Ron afirma que el proyecto no trata solo de la enfermedad, sino también del proceso de seguir viviendo con ella a diario. "Controlar la diabetes es un trabajo constante. No hay días libres."

Diabetes Ron transformó 52 años con diabetes en una obra de arte Instagram

La hija de Ron gestiona las redes sociales de la familia y ayuda a difundir el proyecto en plataformas digitales. Los vídeos publicados muestran detalles de la construcción y también relatan décadas de convivencia con la diabetes tipo 1.

La familia participó en la construcción de las instalaciones.

Ron afirma que su esposa y su hermana participaron directamente en la creación de la obra. Según él, ambas llevan décadas involucradas en la rutina de cuidados que requiere la enfermedad. "Mi esposa y mi hermana supervisan de cerca la vigilancia constante necesaria para la supervivencia".

Diabetes Ron transformó 52 años con diabetes en una obra de arte Instagram

image Ron transformó 52 años con diabetes en una obra de arte Instagram

La instalación reúne botellas vacías dispuestas en una estructura que representa el tiempo vivido con la enfermedad. El proyecto también pone de relieve el impacto emocional y físico del tratamiento continuo.

Las personas con diabetes tipo 1 necesitan controlar sus niveles de glucosa varias veces al día, administrarse insulina de forma continua y actuar con rapidez en caso de episodios de hipoglucemia o hiperglucemia.