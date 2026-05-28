La decoración vintage vuelve con fuerza y estos objetos serán protagonistas este invierno

La nostalgia volvió oficialmente al mundo de la decoración . Este invierno 2026 marcará el regreso definitivo del estilo vintage, una tendencia que ya comienza a verse en livings, cocinas y dormitorios de todo el mundo.

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Lejos de tratarse de espacios antiguos o sobrecargados, la nueva estética vintage apuesta por mezclar piezas clásicas con detalles modernos para crear ambientes cálidos, auténticos y mucho más personales.

Entre los objetos que serán protagonistas aparecen lámparas de pantalla textil, vajilla floral, marcos dorados envejecidos, muebles de madera oscura y relojes antiguos que aportan carácter sin necesidad de grandes inversiones.

Especialistas en interiorismo aseguran que muchas personas buscan alejarse de los ambientes excesivamente minimalistas y fríos que dominaron los últimos años.

El estilo vintage ofrece justamente lo contrario: historia, textura y sensación de hogar vivido.

Además, el auge del reciclaje y la reutilización impulsó nuevamente la compra de muebles usados, ferias americanas y objetos restaurados.

Esto conecta directamente con una tendencia cada vez más fuerte dentro del universo hogar: decorar gastando menos y generando menos desperdicio.

Los objetos vintage que dominarán el invierno 2026

Uno de los elementos más buscados serán las lámparas antiguas con luz cálida. Ayudan a generar ambientes acogedores durante los meses fríos y funcionan como punto focal decorativo.

También crecerá el uso de espejos con marcos envejecidos, máquinas de escribir decorativas, jarrones de cerámica artesanal y textiles tejidos con aspecto retro.

La madera oscura vuelve con fuerza en mesas auxiliares, bibliotecas y sillas antiguas recicladas.

Incluso muchos diseñadores recomiendan incorporar pequeños objetos heredados o comprados en mercados vintage para dar personalidad real a los ambientes.

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Cómo sumar vintage sin recargar los espacios

La clave está en equilibrar. No hace falta convertir toda la casa en un museo antiguo.

Los expertos recomiendan elegir dos o tres piezas protagonistas y combinarlas con bases neutras.

Por ejemplo, un espejo antiguo sobre una pared clara o una lámpara retro en un living moderno puede transformar completamente el ambiente.

Este invierno, la decoración vintage no solo será una moda: será una manera de crear hogares más cálidos, únicos y llenos de identidad.