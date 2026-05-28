La decoración vintage vuelve con fuerza y estos objetos serán protagonistas este invierno

La nostalgia volvió oficialmente al mundo de la decoración. Este invierno 2026 marcará el regreso definitivo del estilo vintage, una tendencia que ya comienza a verse en livings, cocinas y dormitorios de todo el mundo.
El estilo retro regresa con todo y redefine las tendencias de decoración, hogar, vintage y invierno con objetos llenos de personalidad.
La nostalgia volvió oficialmente al mundo de la decoración. Este invierno 2026 marcará el regreso definitivo del estilo vintage, una tendencia que ya comienza a verse en livings, cocinas y dormitorios de todo el mundo.
Lejos de tratarse de espacios antiguos o sobrecargados, la nueva estética vintage apuesta por mezclar piezas clásicas con detalles modernos para crear ambientes cálidos, auténticos y mucho más personales.
Entre los objetos que serán protagonistas aparecen lámparas de pantalla textil, vajilla floral, marcos dorados envejecidos, muebles de madera oscura y relojes antiguos que aportan carácter sin necesidad de grandes inversiones.
Especialistas en interiorismo aseguran que muchas personas buscan alejarse de los ambientes excesivamente minimalistas y fríos que dominaron los últimos años.
El estilo vintage ofrece justamente lo contrario: historia, textura y sensación de hogar vivido.
Además, el auge del reciclaje y la reutilización impulsó nuevamente la compra de muebles usados, ferias americanas y objetos restaurados.
Esto conecta directamente con una tendencia cada vez más fuerte dentro del universo hogar: decorar gastando menos y generando menos desperdicio.
Uno de los elementos más buscados serán las lámparas antiguas con luz cálida. Ayudan a generar ambientes acogedores durante los meses fríos y funcionan como punto focal decorativo.
También crecerá el uso de espejos con marcos envejecidos, máquinas de escribir decorativas, jarrones de cerámica artesanal y textiles tejidos con aspecto retro.
La madera oscura vuelve con fuerza en mesas auxiliares, bibliotecas y sillas antiguas recicladas.
Incluso muchos diseñadores recomiendan incorporar pequeños objetos heredados o comprados en mercados vintage para dar personalidad real a los ambientes.
La clave está en equilibrar. No hace falta convertir toda la casa en un museo antiguo.
Los expertos recomiendan elegir dos o tres piezas protagonistas y combinarlas con bases neutras.
Por ejemplo, un espejo antiguo sobre una pared clara o una lámpara retro en un living moderno puede transformar completamente el ambiente.
Este invierno, la decoración vintage no solo será una moda: será una manera de crear hogares más cálidos, únicos y llenos de identidad.