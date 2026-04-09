Un estudio científico revela que el hambre y la memoria están conectados: el azúcar es el dato clave

Salud. Un estudio científico sugiere que el azúcar y el estado de hambre influyen directamente en cómo se fijan los recuerdos.

Es un avance científico que está en estudio y podría influir en nuevas estrategias educativas.

Durante años, estudiantes y expertos han buscado fórmulas para mejorar la memoria, desde técnicas de estudio hasta hábitos específicos. Sin embargo, una investigación reciente abre una nueva perspectiva: el vínculo entre la alimentación y la capacidad de recordar podría ser mucho más profundo de lo imaginado, especialmente cuando interviene el azúcar.

Este descubrimiento no solo pone en foco qué comemos, sino también cuándo lo hacemos. Los resultados sugieren que el estado del cuerpo, como el hambre, puede modificar procesos cerebrales clave vinculados al aprendizaje, generando una conexión directa entre nutrición y memoria que hasta ahora no había sido comprendida en detalle.

estudio sobre hambre y memoria Lo que comés después de aprender algo podría ser más importante de lo que creías. WEB Cómo el hambre activa el cerebro y potencia la memoria según la ciencia El estudio de salud fue realizado por el Laboratorio de Plasticidad Cerebral de París, perteneciente al Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y publicado en Nature. Allí, los investigadores exploraron cómo se forman los recuerdos en un modelo experimental con moscas de la fruta.

Los científicos, dirigidos por Thomas Preat y Pierre-Yves Plaçais, analizaron un tipo de aprendizaje donde los insectos asociaban un estímulo con una experiencia negativa. En ese proceso, detectaron que ciertas neuronas sensoriales vinculadas al azúcar, llamadas Gr43a, desempeñaban un rol mucho más complejo de lo esperado.

y analizaron un tipo de aprendizaje donde los insectos asociaban un con una En ese proceso, detectaron que ciertas vinculadas al llamadas desempeñaban un rol mucho más complejo de lo esperado. Estas neuronas no solo reaccionaban ante la presencia de azúcar cuando el organismo tenía hambre, sino que también cambiaban su comportamiento tras el aprendizaje. Incluso cuando las moscas ya estaban alimentadas, seguían activándose como si el cuerpo necesitara energía.

tras el aprendizaje. Incluso cuando las moscas ya estaban alimentadas, seguían activándose como si el cuerpo necesitara energía. Este fenómeno sugiere que el cerebro puede “reconfigurarse” temporalmente después de aprender algo importante, generando una especie de ventana en la que el consumo de azúcar actúa como señal para consolidar recuerdos. estudio sobre hambre y memoria El hambre y la respuesta al azúcar es una forma en que el cerebro decide qué información conservar. WEB Por qué el azúcar es clave en la consolidación de recuerdos y qué implica este hallazgo Uno de los aspectos más llamativos del trabajo fue comprobar que no cualquier alimento genera el mismo efecto. Los investigadores observaron que la memoria solo se consolidaba cuando el organismo consumía azúcar o glucosa después del aprendizaje .

. Cuando la alimentación se basaba en grasas, el resultado no era el mismo. Esto refuerza la idea de que los carbohidratos cumplen un papel específico en la activación de estos circuitos neuronales relacionados con la memoria.

el resultado no era el mismo. Esto refuerza la idea de que los cumplen un papel específico en la activación de estos circuitos neuronales relacionados con la memoria. El mecanismo descubierto indica que, tras un aprendizaje repetido en intervalos (lo que se conoce como “spacing effect”), las neuronas Gr43a recuperan temporalmente su sensibilidad al azúcar, incluso en organismos que no están en ayunas. Esto permite que la ingesta posterior funcione como una señal biológica que fija el recuerdo. También se utilizaron técnicas avanzadas para observar la actividad cerebral en tiempo real, confirmando que este proceso ocurre de manera precisa y coordinada. Es decir, no se trata de un efecto general, sino de un circuito específico que responde a condiciones determinadas.

Sin embargo, los propios autores advierten que estos resultados se obtuvieron en Drosophila melanogaster, por lo que todavía es necesario investigar si mecanismos similares existen en humanos.

estudio sobre hambre y memoria WEB La relación entre hambre, azúcar y memoria redefine lo que se creía sobre el aprendizaje. Aunque aún falta confirmar su impacto en humanos, este estudio deja una idea clara: lo que ocurre en el cuerpo puede ser determinante para lo que el cerebro decide recordar.