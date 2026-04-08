8 de abril de 2026 - 12:19

El síntoma que anticipó la demencia de Bruce Willis y que su familia confundió durante años

La esposa del actor, Emma Herming Willis, contó que este indicio lo confundieron con un padecimiento que él tenía de pequeño.

La familia de Bruce Willis y el síntoma que dejaron pasar.

La familia de Bruce Willis y el síntoma que dejaron pasar.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en febrero de 2023, pero mucho antes ya había manifestado un síntoma clave. Según contó su familia fue algo que pasó desapercibido, pero podría haber anticipado la detección de la enfermedad.

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La esposa de Bruce Willis y un mensaje que asustó a todos en redes sociales.
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Durante años, el actor había aprendido a controlarla gracias a técnicas adquiridas en su formación actoral, lo que le permitió desarrollar su carrera sin mayores obstáculos.

Cuando Willis comenzó a tener problemas para comunicarse con fluidez, su entorno lo asoció automáticamente con ese antecedente y no con un posible deterioro cognitivo. “Nunca hubiera imaginado que alguien tan joven podía tener demencia”, explicó Heming en una entrevista, dejando en evidencia por qué las señales iniciales no encendieron las alertas.

Los síntomas que siguieron a la dificultad del habla en Bruce Willis

Con el paso del tiempo, aparecieron otros indicios más difíciles de interpretar. Cambios en la conducta, desconexión en reuniones familiares y dificultades en la interacción cotidiana empezaron a formar parte de su día a día.

En su libro “Un viaje inesperado”, Emma describe cómo el actor se mostraba cada vez más ausente en encuentros sociales, participando poco en conversaciones o quedando al margen de las dinámicas familiares.

"Un viaje inesperado" el libro de la esposa de Bruce Willis.

"Un viaje inesperado" el libro de la esposa de Bruce Willis.

La demencia frontotemporal suele comenzar de manera gradual y con síntomas sutiles que pueden confundirse con otras condiciones. De hecho, especialistas advierten que el diagnóstico puede demorarse varios años justamente por la ambigüedad de las primeras manifestaciones.

Cómo sigue la salud del actor Bruce Willis

Según contó su esposa, Willis no es consciente de su diagnóstico. “No hay angustia por lo que se pierde cuando no se sabe que se está perdiendo”, explicó Emma.

Además, en los últimos meses se supo que el entorno cercano adaptó su vida cotidiana para acompañarlo, incluyendo la creación de espacios especialmente diseñados para cubrir sus necesidades y garantizar su bienestar en esta nueva etapa.

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