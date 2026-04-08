El síntoma que anticipó la demencia de Bruce Willis y que su familia confundió durante años

La esposa del actor, Emma Herming Willis, contó que este indicio lo confundieron con un padecimiento que él tenía de pequeño.

La familia de Bruce Willis y el síntoma que dejaron pasar.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en febrero de 2023, pero mucho antes ya había manifestado un síntoma clave. Según contó su familia fue algo que pasó desapercibido, pero podría haber anticipado la detección de la enfermedad.

Según relató su esposa, Emma Heming Willis, en una entrevista reciente, las primeras señales estuvieron vinculadas a dificultades en el habla. Sin embargo, lejos de generar alarma, ese cambio fue interpretado como una reaparición de un problema de la infancia del actor, la tartamudez.

La esposa de Bruce Willis y un mensaje que asustó a todos en redes sociales. La esposa de Bruce Willis y un mensaje que asustó a todos en redes sociales. gentileza Durante años, el actor había aprendido a controlarla gracias a técnicas adquiridas en su formación actoral, lo que le permitió desarrollar su carrera sin mayores obstáculos.

Cuando Willis comenzó a tener problemas para comunicarse con fluidez, su entorno lo asoció automáticamente con ese antecedente y no con un posible deterioro cognitivo. “Nunca hubiera imaginado que alguien tan joven podía tener demencia”, explicó Heming en una entrevista, dejando en evidencia por qué las señales iniciales no encendieron las alertas.

Los síntomas que siguieron a la dificultad del habla en Bruce Willis Con el paso del tiempo, aparecieron otros indicios más difíciles de interpretar. Cambios en la conducta, desconexión en reuniones familiares y dificultades en la interacción cotidiana empezaron a formar parte de su día a día.