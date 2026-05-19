Según un estudio, la baja natalidad ya no se debe al dinero sino a los celulares y a las redes sociales

El descenso de la natalidad global ya no se explica únicamente por factores económicos. Un estudio reciente sostiene que el fenómeno está cada vez más relacionado con el impacto de los celulares , las redes sociales y el deterioro de las relaciones personales estables.

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Las tasas de nacimientos vienen cayendo tanto en economías desarrolladas como en países de ingresos medios y bajos. Según un informe de Financial Times , el problema no pasa solo por el deseo de tener menos hijos, sino también por la creciente dificultad de los jóvenes para formar parejas duraderas.

Especialistas advierten que el uso constante de teléfonos inteligentes está modificando las interacciones humanas más básicas. Investigaciones recientes señalan que el despliegue de la red 4G marcó un punto de inflexión, acelerando la caída de la natalidad en las regiones donde esta tecnología llegó primero.

El fenómeno comenzó a observarse desde 2007 en países como Estados Unidos y Reino Unido, y más tarde se expandió hacia naciones como México e Indonesia, coincidiendo con la adopción masiva de dispositivos móviles personales.

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Menos socialización presencial y más dificultades para formar parejas

Un estudio de la Universidad de Cincinnati sostiene que la conectividad digital redujo de manera significativa el tiempo de socialización cara a cara entre los jóvenes. Según los investigadores, cuanto menor es la interacción presencial, mayores son las dificultades para establecer vínculos afectivos estables y compromisos a largo plazo.

Los expertos también señalan que el entorno digital intensifica problemas como el aislamiento, la ansiedad y las divisiones de género. A diferencia de tecnologías anteriores, los smartphones generan una dinámica mucho más absorbente, capaz de desplazar actividades sociales tradicionales.

Además, este cambio impacta especialmente en sectores sin estudios universitarios, donde la formación de parejas y hogares viene registrando una fuerte caída en los últimos años.

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Por qué preocupa la caída de la natalidad en todo el mundo

La disminución de nacimientos genera preocupación por sus consecuencias económicas y sociales. El envejecimiento poblacional pone presión sobre los sistemas de jubilaciones y plantea desafíos para el crecimiento económico futuro.

En este contexto, medidas tradicionales como incentivos económicos, ayudas por nacimiento o acceso a la vivienda pierden efectividad si cada vez menos personas forman parejas estables.

Los especialistas advierten que revertir esta tendencia requerirá cambios profundos en los hábitos digitales y una recuperación de los espacios de interacción humana presencial. Para muchos investigadores, la baja natalidad ya no es solo un problema demográfico, sino también una consecuencia directa de una creciente cultura de soledad y aislamiento social.