Un estudio advierte que convivir con personas estresantes podría acelerar el envejecimiento

Un estudio encontró una relación entre los vínculos estresantes y el envejecimiento biológico, con efectos que impactan en la salud general.

El estudio demuestra el impacto que pueden tener algunos vínculos cuando generan estrés sostenido.

No todas las relaciones afectan de la misma manera. Mientras algunas aportan bienestar, otras pueden generar un desgaste silencioso que se acumula con el tiempo. Un estudio reciente puso el foco en este tipo de vínculos y reveló que ciertas personas en el entorno cotidiano podrían influir más de lo esperado en la salud.

Lo más llamativo es que este impacto no se limita al plano emocional. Según los hallazgos, convivir con individuos considerados problemáticos podría estar vinculado a cambios en el organismo que aceleran el envejecimiento biológico, abriendo un nuevo debate sobre el peso de las relaciones en la vida diaria.

estrés y envejecimiento Las relaciones sociales son fundamentales para la salud humana. WEB Qué dice el estudio sobre las personas “molestas” y su impacto en la salud Pasar tiempo con alguien que constantemente crea problemas o dificulta la vida puede acelerar el envejecimiento biológico y afectar la salud en general. Así lo señala un estudio reciente que analizó cómo influyen las relaciones negativas dentro del entorno cercano.

Los investigadores descubrieron que estas situaciones no son poco frecuentes. El trabajo, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), indica que las personas con vulnerabilidades sociales o de salud pueden ser más propensas a tener este tipo de vínculos en sus vidas.

En el análisis participaron 2345 personas de entre 18 y 103 años, con una edad promedio de aproximadamente 46 años. Todos respondieron preguntas sobre sus relaciones durante los últimos seis meses, lo que permitió identificar la presencia de individuos conflictivos, definidos como aquellos que “a menudo los molestan, les causan problemas o les dificultan la vida”.

de entre 18 y 103 años, con una edad promedio de aproximadamente Todos respondieron sobre sus durante los últimos lo que permitió identificar la presencia de definidos como aquellos que “a menudo los molestan, les causan problemas o les dificultan la vida”. El tamaño promedio de la red social fue de poco más de 5 personas, con un máximo de 25. En ese contexto, alrededor del 8,1% de los vínculos fueron considerados problemáticos. Además, el 28,8% reportó tener al menos una persona conflictiva, mientras que el 10% indicó tener dos o más, lo que sugiere que estas relaciones son más comunes de lo que se cree. “Quienes nos rodean pueden aumentar o disminuir nuestros niveles de estrés, ya que estamos programados para la conexión social y nuestras relaciones sociales pueden influir y moldear significativamente nuestro estado de ánimo, perspectivas, motivación y energía”, explicó Menije Boduryan-Turner, doctora en psicología.

estrés y envejecimiento Los datos invitan a reflexionar sobre la calidad de las relaciones. WEB Cómo es el vínculo entre estrés social y envejecimiento biológico El estudio avanzó un paso más al analizar cómo estas relaciones impactan en el cuerpo. Para ello, los investigadores utilizaron muestras de saliva con el objetivo de medir marcadores epigenéticos asociados al envejecimiento biológico.

con el objetivo de medir asociados al envejecimiento biológico. Los resultados mostraron un patrón concreto: por cada persona conflictiva en la vida de un individuo, el ritmo de envejecimiento biológico aumentaba aproximadamente un 1,5%. En términos prácticos, esto implica que alguien con una relación especialmente estresante podría envejecer cerca de 1,015 años biológicos por cada año cronológico. Especialistas externos también respaldan esta idea desde la práctica clínica. “Lidiar con una persona problemática definitivamente afecta la salud mental, y lo veo en mi trabajo todos los días”, señaló Alex Dimitriu, médico especializado en psiquiatría y medicina del sueño. Sin embargo, los propios investigadores aclaran que el estudio no demuestra de forma concluyente una relación de causa directa. Lo que sí establece es una asociación clara entre la presencia de personas conflictivas y un mayor ritmo de envejecimiento, además de señalar que ciertos grupos pueden estar más expuestos a este tipo de vínculos. estrés y envejecimiento WEB El estudio aporta una nueva mirada sobre cómo influyen los vínculos en la salud a largo plazo. Más allá del bienestar emocional, convivir con personas conflictivas podría tener efectos medibles en el organismo.