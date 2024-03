Un chofer de micros encontró una mochila llena de dólares y la devolvió a los desesperados dueños: la emotiva historia

En la localidad platense de Melchor Romero, una pareja pasó un momento de angustia y desesperación cuando se dieron cuenta de que habían olvidado una mochila llena de dólares en el colectivo 83 que los llevaba de regreso a casa. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a ambos conmovidos por el gesto generoso del chofer.

Todo comenzó por la mañana, cuando Micaela y su pareja visitaron a unos amigos porque no tenían luz en su hogar, por lo que fueron hasta allí para cargar los teléfonos. Después de pasar gran parte del día, decidieron regresar a casa a bordo del colectivo 83. Sin embargo, al llegar a su destino, se dieron cuenta de que habían dejado atrás una mochila, que contenía cientos de dólares (no trascendió cuanto dinero era) y todos sus documentos.

Con la esperanza de recuperar sus pertenencias, la pareja decidió detener a todos los colectivos que pasaban para consultar a los conductores si conocían al chofer del colectivo 83. Después de varios intentos fallidos, finalmente obtuvieron noticias esperanzadoras de uno de los compañeros del conductor.

“Uno de sus compañeros me dijo que ya se comunicaban para ver si volvía fuera de línea o no. Cuando pudieron contactarlo, el chofer del 83 les dijo que sí, que la mochila estaba con él”, contó la mujer al medio local 0221. Ahora solo quedaba esperar a que la mochila volviera a ellos y rezar a que estuviera todo. “Entre lágrimas lo esperé, porque uno no sabe si te van a devolver todo”, confesó Micaela.

Finalmente el conductor llamado Mariano Sacerdote regresó y les devolvió el bolso: “Me devolvió la mochila intacta con todo lo que tenía adentro”.

Conmovida por el gesto desinteresado de Sacerdote, la pareja intentó ofrecerle una recompensa económica como muestra de agradecimiento, pero el conductor se negó rotundamente. “No quiso saber nada de agarrar; me dijo que él lo hacía de corazón y que lo seguiría haciendo sin ninguna recompensa. Así que le pregunté si podía sacarle una foto, al menos para mostrarle a mi familia por las redes. Le saqué la foto y estoy muy agradecida”, explicó la joven.

La foto que logró sacarle Micaela a Mariano.

Micaela ahora busca que los vecinos de la plata conozcan a Mariano Sacerdote de 33 años y desde hace más de 5 años que es chofer de la empresa Nueve de Julio SAT. “Que la gente no pierda las esperanzas porque aún quedan personas buenas”, concluyó.