Un bebé jugaba solo en el balcón y un joven saltó de un departamento vecino para salvarlo

Pudo haber sido una desgracia, pero la arriesgada acción de un joven impidió que lo que a priori fue la travesura de un bebé terminara en un hecho luctuoso.

Se trata de un hecho que ocurrió en Caballito, Buenos Aires, y que quedó registrado por un transeúnte que desde la vereda filmó lo que pasó en el balcón de un edificio y se hizo viral en las redes sociales: el encargado de edificio salvó a un nene que estaba solo en ese espació y que podría haber caído al vacío ya que las persianas de las ventanas estaban cerradas y el lugar no tenía contención para evitar accidentes.

Según lo detallaron diversos medios porteños, vecinos alertaron pusieron en alerta al encargado de un edificio –llamado Alejo- sobre la situación. Tras varios intentos infructuosos de que los padres del menor lo atendieran en la puerta del departamento, el trabajador decidió realizar una arriesgada maniobra para preservar la vida del niño.

Así fue que Alejo llegó fue a la vivienda de al lado, pidió permiso a los propietarios e ingresó al lugar para luego llegar hasta el balcón. De allí saltó al sitio donde se encontraba jugando el bebé.

“Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón. Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino y, sin dudarlo, salté al balcón”, relató el joven héroe a TN.

Sobre la criatura, el encargado del complejo aseguró que “Estaba jugando, no tenía noción de lo que estaba pasando”. Luego agregó: “Empecé a aplaudir en la casa, diciendo ‘hay alguien acá’. Los padres estaban durmiendo. Según lo que me dijo, fue un descuido. Uno de los dos se olvidó de cerrar la persiana”.

Sobre los padres del nene, Alejo confesó que se sintió sorprendido por la reacción que tuvieron cuando vieron al encargado del edificio en su balcón y al escuchar su relato sobre el riesgo que corrió el pequeño: “El padre no caía porque recién se había despertado y no podía creer lo que estaba pasando”. También aseguró que “La verdad que no me agradecieron”.