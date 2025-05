Tras 100 años de búsqueda, finalmente sucedió: el misterioso gigante de las profundidades marinas es filmado por primera vez

Para quienes trabajamos con el mundo marino y los enigmas biológicos de las profundidades, este tipo de eventos son oro puro. Es como si la arqueología del océano abriera de golpe una puerta que estuvo cerrada por siglos.

Lo más impactante no fue solo la criatura, sino la forma en la que apareció: completamente transparente, deslizándose con una calma inquietante frente al lente del robot.

Los ejemplares más jóvenes de esta especie suelen tener esa característica, junto con pequeños ganchos en los ocho brazos, que les sirven para cazar.

Embed - Colossal Squid, 1st Live Observation | Searching for New Species in the South Sandwich Islands