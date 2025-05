Limpiar el horno eléctrico puede ser una de esas tareas del hogar que muchas veces postergás. La grasa acumulada, los restos de comida quemada y ese olor que queda después de usarlo son señales claras de que necesita una buena limpieza . Pero no hace falta invertir en productos caros ni tóxicos: hay un truco casero, simple y muy eficaz que podés probar hoy mismo.

image.png Cómo limpiar el horno eléctrico con 1 ingrediente y que luzca como nuevo

El horno eléctrico suele ensuciarse más de lo que notamos a simple vista. Y si no lo limpiás con frecuencia, esa suciedad puede afectar no solo el sabor de tus comidas, sino también la vida útil del electrodoméstico. Por eso este truco no solo mejora la apariencia del horno, sino que también cuida tus preparaciones y la Comida que preparás para tu familia.