No es solo un truco para la acidez: por qué una pizca de bicarbonato transforma la salsa de tomate

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes multiusos de la cocina y ponerle una pizca a la salsa es un truco que va más allá de suavizar el sabor ácido.

Este simple truco en la cocción marca una gran diferencia en el resultado final.

El bicarbonato de sodio en la salsa no es un truco únicamente para aliviar la acidez estomacal, pero en la cocina cumple un rol mucho más amplio. Cuando se agrega una mínima cantidad a una salsa en plena cocción, puede modificar su estructura y potenciar sus cualidades sin alterar el sabor final si se usa correctamente.

Incorporarlo durante la cocción de la salsa de tomate, donde la acidez natural del fruto puede resultar intensa, es un beneficio para el alimento una vez listo. Su efecto no se limita a equilibrar el pH: también interviene en la textura, el color y la forma en que se cocinan los demás ingredientes.

Cómo actúa en la textura, el sabor y el color de la salsa de tomate Para el portal Serious Eats, al entrar en contacto con los ácidos del tomate, el bicarbonato produce una reacción que reduce la acidez y genera pequeñas burbujas. Este proceso ayuda a que la salsa adquiera una consistencia más suave y menos agresiva al paladar, evitando la necesidad de añadir azúcar.

Además, esa neutralización permite que los sabores se perciban de manera más equilibrada. Los ingredientes aromáticos, como el ajo o las hierbas, destacan mejor cuando la acidez no domina el conjunto.

Otro efecto visible es el color En este caso, la salsa puede volverse ligeramente más intensa y profunda, ya que el cambio en el pH favorece tonalidades más vivas y atractivas, algo que se busca en preparaciones caseras.