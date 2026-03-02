2 de marzo de 2026 - 21:05

No es solo un truco para la acidez: por qué una pizca de bicarbonato transforma la salsa de tomate

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes multiusos de la cocina y ponerle una pizca a la salsa es un truco que va más allá de suavizar el sabor ácido.

Este simple truco en la cocción marca una gran diferencia en el resultado final.

Este simple truco en la cocción marca una gran diferencia en el resultado final.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

El bicarbonato de sodio en la salsa no es un truco únicamente para aliviar la acidez estomacal, pero en la cocina cumple un rol mucho más amplio. Cuando se agrega una mínima cantidad a una salsa en plena cocción, puede modificar su estructura y potenciar sus cualidades sin alterar el sabor final si se usa correctamente.

Leé además

Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli
que es la torta vasca quemada: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la torta vasca quemada: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera

Incorporarlo durante la cocción de la salsa de tomate, donde la acidez natural del fruto puede resultar intensa, es un beneficio para el alimento una vez listo. Su efecto no se limita a equilibrar el pH: también interviene en la textura, el color y la forma en que se cocinan los demás ingredientes.

bicarbonato en la salsa
El bicarbonato debe utilizarse en pequeñas cantidades durante la cocción.

El bicarbonato debe utilizarse en pequeñas cantidades durante la cocción.

Cómo actúa en la textura, el sabor y el color de la salsa de tomate

Para el portal Serious Eats, al entrar en contacto con los ácidos del tomate, el bicarbonato produce una reacción que reduce la acidez y genera pequeñas burbujas. Este proceso ayuda a que la salsa adquiera una consistencia más suave y menos agresiva al paladar, evitando la necesidad de añadir azúcar.

Además, esa neutralización permite que los sabores se perciban de manera más equilibrada. Los ingredientes aromáticos, como el ajo o las hierbas, destacan mejor cuando la acidez no domina el conjunto.

Otro efecto visible es el color

En este caso, la salsa puede volverse ligeramente más intensa y profunda, ya que el cambio en el pH favorece tonalidades más vivas y atractivas, algo que se busca en preparaciones caseras.

bicarbonato en la salsa
Es un detalle mínimo que debe realizarse solo durante la cocción.

Es un detalle mínimo que debe realizarse solo durante la cocción.

Qué beneficios ofrece el bicarbonato durante la cocción de cebollas y sofritos

  • Cuando la salsa incluye cebolla u otros vegetales salteados, el bicarbonato también acelera su ablandamiento. Esto permite lograr una textura más integrada en menos tiempo, ideal para una cocción uniforme sin largas horas al fuego.
  • Asimismo, favorece la caramelización de los azúcares naturales presentes en estos ingredientes. Gracias a ello, los sofritos desarrollan notas más dulces y complejas, aportando profundidad al resultado final.

Eso sí, la clave está en la cantidad: solo se necesita una pizca. Un exceso puede generar un sabor extraño o alterar demasiado la preparación. Utilizado con moderación, es un recurso sencillo para elevar la calidad de cualquier salsa casera.

bicarbonato en la salsa

Agregar bicarbonato de sodio a la salsa no es solo un truco contra la acidez. En pequeñas dosis, mejora la textura, realza el color y optimiza la cocción de los ingredientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

facil, fresca y sin horno: como hacer un delicioso cheese cake de limon con pocos ingredientes

Fácil, fresca y sin horno: cómo hacer un delicioso cheese cake de limón con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva
Este truco potencia el sabor de las verduras con una textura dorada irresistible.

El truco de los chefs para que las verduras asadas no se peguen y queden crujientes

Por Lucas Vasquez
La sal gruesa y la cebolla son los trucos de limpieza más usados para dejar la parrilla impecable después del asado.

Ideal para el asado del domingo: el truco de limpieza para dejar tu parrilla como nueva

Por Redacción
¿Querés que el arroz te quede gourmet? Seguí estos consejos. 

No hiervas más el arroz en agua: el truco de los chefs para una guarnición gourmet perfecta

Por Sofía Serelli