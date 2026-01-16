16 de enero de 2026 - 09:43

Tortilla de papas ralladas: el paso clave que la deja crocante sin fritar

Entre las recetas más buscadas de comida casera, esta tortilla usa pocos ingredientes y logra crocancia sin usar fritura.

Ignacio Alvarado

El secreto no está en sumar aceite, sino en un paso clave previo a la cocción. Dentro de las recetas prácticas, esta técnica permite transformar una comida cotidiana en una opción mucho más liviana, sin resignar sabor ni textura, y aprovechando mejor los ingredientes.

image
A diferencia de la tortilla clásica, el uso de papa rallada acelera los tiempos y mejora el dorado. Por eso, esta preparación se destaca entre las recetas rápidas que resuelven la comida del día con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo.

Además, es ideal para quienes buscan variar el menú sin complicarse. Estas recetas simples permiten sumar condimentos o hierbas según lo que tengas, manteniendo siempre la base de comida económica y rendidora.

Ingredientes

  • 3 papas medianas

  • 2 huevos

  • 1 cucharada de almidón de maíz

  • Sal y pimienta a gusto

Con estos ingredientes, se logra una de las recetas más fáciles de comida casera.

Paso a paso

  • Pelá y rallá las papas con rallador grueso. Colocalas en un repasador limpio.

  • Paso clave: estrujá bien las papas ralladas hasta quitar la mayor cantidad de líquido. Esto garantiza la crocancia sin fritar.

  • Pasá las papas a un bol y agregá los huevos, el almidón, sal y pimienta. Mezclá bien.

  • Calentá una sartén antiadherente apenas pincelada con aceite.

  • Volcá la mezcla, aplastá bien y cociná a fuego medio hasta que esté dorada.

  • Dala vuelta con cuidado y cociná unos minutos más hasta lograr una tortilla bien firme.

Esta tortilla de papas ralladas confirma por qué las recetas simples siguen siendo las más elegidas. Con pocos ingredientes, obtenés una comida crocante, liviana y lista en minutos, ideal para almuerzos rápidos, cenas sin frituras o viandas que se recalientan perfecto.

