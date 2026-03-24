Torta nua, el bizcocho con crema pastelera que tenés que aprender a hacer: solo son 4 pasos

Hay recetas que parecen magia y la Torta Nua es una de ellas. Mientras que cualquier bizcocho tradicional requiere esperar a que se enfríe para cortarlo y rellenarlo, este clásico italiano propone un método que ahorra tiempo y esfuerzo: la crema pastelera se hornea junto con la masa.
El secreto de su textura no solo está en la crema, sino en un ingrediente que suele pasar desapercibido: la harina de almendras. Al combinarla con la harina leudante, la base gana una elegancia y una sedosidad que la transforman en el postre ideal para cualquier merienda. Es la receta perfecta para quienes buscan un resultado profesional sin complicaciones técnicas.
Ingredientes
3 huevos.
150 g de azúcar.
200 ml de leche.
80 ml de aceite.
200 g de harina leudante mezclada con harina de almendras.
A estos se le suma la crema pastelera, si has decidido comprarla. Pero si en cambio deseas prepararla en tu casa, estos son los ingredientes que debes tener.
200 g de leche evaporada.
200 ml de lecheentera.
95 g de azúcar.
2 huevos.
40 g de maicena.
30 g de manteca
Ralladura de limón al gusto.
Paso a paso para hacer esta torta
Batir los huevos con el azúcar.
Incorporan los líquidos y finalmente la harina.
Una vez colocada la mezcla en el molde, se agregan cucharadas de crema pastelera sobre la superficie y se hornea durante unos 35 minutos.
Pasado el tiempo, hay que retirar del horno, esperar unos minutos y cortar para disfrutar en temperatura con el acompañante que quieras.
Para hacer la crema pastelera:
Poné la leche en una ollita con la mitad del azúcar. Calentala a fuego medio hasta que este a punto de hervir.
En un bol aparte, mezclá el resto del azúcar con la maicena. Agregá las yemas y batí bien hasta que la preparación esté integrada.
Volcá un chorrito de la leche caliente sobre la mezcla de yemas y maicena mientras batís rápido.
Volcá todo el contenido del bol de nuevo en la ollita usada antes. Cociná a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente con un batidor de mano o cuchara de madera.
Una vez que rompa el hervor y espese, cocínala por 30 o 40 segundos más para que la maicena se cocine bien.