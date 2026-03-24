Torta nua, el bizcocho con crema pastelera que tenés que aprender a hacer: solo son 4 pasos

Recetas como estas son la solución definitiva para los que aman los postres húmedos y no tienen mucho tiempo.

Esta torta es perfecta para las personas que quieren nuevos sabores.

Hay recetas que parecen magia y la Torta Nua es una de ellas. Mientras que cualquier bizcocho tradicional requiere esperar a que se enfríe para cortarlo y rellenarlo, este clásico italiano propone un método que ahorra tiempo y esfuerzo: la crema pastelera se hornea junto con la masa.

El resultado es un bizcocho "desnudo" (de ahí su nombre nua) donde el relleno queda a la vista, creando vetas de sabor y una humedad que no se consigue con ningún otro método.

El secreto de su textura no solo está en la crema, sino en un ingrediente que suele pasar desapercibido: la harina de almendras. Al combinarla con la harina leudante, la base gana una elegancia y una sedosidad que la transforman en el postre ideal para cualquier merienda. Es la receta perfecta para quienes buscan un resultado profesional sin complicaciones técnicas.

Recetas Esta torta es perfecta para las personas que quieren nuevos sabores. web Ingredientes 3 huevos .

. 150 g de azúcar .

. 200 ml de leche .

. 80 ml de aceite .

. 200 g de harina leudante mezclada con harina de almendras. A estos se le suma la crema pastelera, si has decidido comprarla. Pero si en cambio deseas prepararla en tu casa, estos son los ingredientes que debes tener.

200 g de leche evaporada.

200 ml de leche entera .

. 95 g de azúcar .

. 2 huevos.

40 g de maicena .

. 30 g de manteca

Ralladura de limón al gusto. Recetas Esta torta es perfecta para las personas que quieren nuevos sabores. web Paso a paso para hacer esta torta Batir los huevos con el azúcar. Incorporan los líquidos y finalmente la harina. Una vez colocada la mezcla en el molde, se agregan cucharadas de crema pastelera sobre la superficie y se hornea durante unos 35 minutos. Pasado el tiempo, hay que retirar del horno, esperar unos minutos y cortar para disfrutar en temperatura con el acompañante que quieras. Para hacer la crema pastelera:

Poné la leche en una ollita con la mitad del azúcar. Calentala a fuego medio hasta que este a punto de hervir. En un bol aparte, mezclá el resto del azúcar con la maicena. Agregá las yemas y batí bien hasta que la preparación esté integrada. Volcá un chorrito de la leche caliente sobre la mezcla de yemas y maicena mientras batís rápido. Volcá todo el contenido del bol de nuevo en la ollita usada antes. Cociná a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente con un batidor de mano o cuchara de madera. Una vez que rompa el hervor y espese, cocínala por 30 o 40 segundos más para que la maicena se cocine bien. Retirá del fuego y agregá la esencia de vainilla.