20 de marzo de 2026 - 12:24

Gelatina de chocolate: una receta ideal para producir colágeno natural

Esta es una de las recetas que más sirven para el cuidado del organismo. Es fácil, deliciosa y muy rendidora.

Este postre se hace fácil y suma muchos beneficios para la salud.

Este postre se hace fácil y suma muchos beneficios para la salud.

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Por Alejo Zanabria

El colágeno es una proteína estructural esencial en el cuerpo humano, que representa alrededor del 30% de las proteínas totales del organismo. Se encuentra en la piel, huesos, tendones, cartílagos y tejidos conectivos. Ante la ausencia de este prótido, se pueden hacer recetas para producirlas.

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Receta
Este postre se hace fácil y suma muchos beneficios para la salud.

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A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye, lo que contribuye a la aparición de arrugas, pérdida de elasticidad en la piel y debilitamiento de articulaciones y huesos. Los alimentos o comidas con mucha vitamina C ayudan a estimular su producción natural en el cuerpo.

Pero también hay una forma de producir colágeno naturalmente consumiendo un postre: la gelatina de chocolate, que te enseñamos a preparar.

Receta
Este postre se hace fácil y suma muchos beneficios para la salud.

Este postre se hace fácil y suma muchos beneficios para la salud.

Ingredientes

  • 15 gr de gelatina sin sabor.
  • 500 ml de leche.
  • 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
  • 2 cucharadas de miel natural o endulzante al gusto.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Disuelve la grenetina en 100 ml de agua fría para hidratarla y déjala reposar por 5 minutos.
  2. En una olla, calienta la leche a fuego bajo y añade el cacao en polvo, mezclando constantemente para evitar grumos.
  3. Incorpora la miel y, si deseas, la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
  4. Derrite la grenetina hidratada calentándola a baño maría o en el microondas por unos segundos.
  5. Vierte la preparación en moldes de gelatina y enfría en la heladera por al menos 5 horas o hasta que solidifique.
  6. Desmoldá o corta las porciones y serví para disfrutar de esta gelatina.
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