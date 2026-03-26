26 de marzo de 2026 - 11:26

Torta fresca de yogur: sin harina ni azúcar y con solo 3 ingredientes

El postre más fácil, fresco y liviano del verano parece magia y se hace en tres pasos y con tres ingredientes que se consiguen muy fácilmente.

Esta torta es de las mejores opciones de postres que podés hacer en casa.

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Este postre tiene una textura cremosa que recuerda al cheesecake, pero sin la pesadez ni los ingredientes complicados. En verano, cuando las ganas de prender el horno son cada vez menos y el cuerpo pide cosas frescas, esta receta aparece como una salvación.

Otra ventaja es que la preparación se hace directamente en la licuadora o procesadora. Ponés todo junto, mezclás y listo. De hecho, muchos la llaman la “torta 3 x 3”: tres ingredientes, tres unidades de cada uno y una receta tan simple que la podés memorizar después de hacerla una sola vez.

Ingredientes

  • 300 g de yogur griego o natural (también se puede usar queso crema).
  • 3 huevos.
  • 300 g de frutillas (podes reemplazarlas por manzanas, peras o bananas).
Recetas
Esta torta es de las mejores opciones de postres que podés hacer en casa.

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Paso a paso para preparar una torta de yogur fácil y rápida

  1. Pelar y cortar la fruta elegida -si usás frutillas, solo lavalas y retirales el cabito-. Colocarla en la licuadora o procesadora junto con los huevos y el yogur. Licuar hasta obtener una mezcla bien homogénea.
  2. Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca o apto para horno.
  3. Cocinar en horno a 200 °C durante 45 a 50 minutos. En airfryer, cocinar a 200 °C por 30 a 35 minutos. Los bordes deben quedar compactos y el centro apenas tierno.
  4. Retirar, dejar enfriar y llevar a la heladera para que tome más consistencia. Desmoldar una vez bien fría.
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