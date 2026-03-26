Torta fresca de yogur: sin harina ni azúcar y con solo 3 ingredientes

Este postre tiene una textura cremosa que recuerda al cheesecake, pero sin la pesadez ni los ingredientes complicados. En verano, cuando las ganas de prender el horno son cada vez menos y el cuerpo pide cosas frescas, esta receta aparece como una salvación.
Otra ventaja es que la preparación se hace directamente en la licuadora o procesadora. Ponés todo junto, mezclás y listo. De hecho, muchos la llaman la “torta 3 x 3”: tres ingredientes, tres unidades de cada uno y una receta tan simple que la podés memorizar después de hacerla una sola vez.
Ingredientes
300 g de yogur griego o natural (también se puede usar queso crema).
3 huevos.
300 g de frutillas (podes reemplazarlas por manzanas, peras o bananas).
Paso a paso para preparar una torta de yogur fácil y rápida
Pelar y cortar la fruta elegida -si usás frutillas, solo lavalas y retirales el cabito-. Colocarla en la licuadora o procesadora junto con los huevos y el yogur. Licuar hasta obtener una mezcla bien homogénea.
Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca o apto para horno.
Cocinar en horno a 200 °C durante 45 a 50 minutos. En airfryer, cocinar a 200 °C por 30 a 35 minutos. Los bordes deben quedar compactos y el centro apenas tierno.
Retirar, dejar enfriar y llevar a la heladera para que tome más consistencia. Desmoldar una vez bien fría.