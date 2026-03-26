La Victoria sponge (también llamada Victoria sandwich) es una torta tradicional de Inglaterra asociada a la hora del té. Su nombre quedó ligado a la reina Victoria, que según la tradición la comía por la tarde, y su formato más conocido es el de dos capas de bizcochuelo unidas con mermelada.

Las latas de atún no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas

Las tarjetas de plástico ya vencidas no las tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlas

En muchas versiones modernas también aparece con crema, pero la base histórica más simple lleva una cobertura austera y un centro frutal.

Lo más interesante de esta torta es que no busca exagerar. No depende de rellenos pesados ni de decoraciones recargadas.

El encanto está en otra parte: una miga aireada , una textura suave y una receta construida sobre una proporción muy pareja entre manteca, azúcar, huevos y harina. Esa lógica de “partes iguales” es justamente lo que la volvió tan famosa dentro de la repostería inglesa.

Para resolverla en casa sin complicarte de más, alcanza con una versión breve, posible y muy cercana al espíritu original.

Ingredientes

200 g de manteca

200 g de azúcar

4 huevos

200 g de harina leudante

4 o 5 cucharadas de mermelada de frutilla o frambuesa

Si querés, al final podés espolvorear azúcar impalpable, pero no hace falta para que salga bien.

Qué es la torta Victoria sponge inglesa la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes (3)

La clave para que quede liviana y pareja

A diferencia de otras tortas más húmedas o densas, la Victoria sponge necesita aire. Por eso conviene batir bien la manteca con el azúcar antes de incorporar los huevos. Ese paso no es decorativo: ahí empieza a formarse la estructura que después da una miga más liviana. Las recetas británicas más clásicas también insisten en no sobrebatir una vez que entra la harina, para no endurecer la mezcla.

Otro detalle importante es no cargarla con demasiada mermelada. Tiene que acompañar, no tapar el bizcochuelo. La idea de esta torta es que se sienta simple, fina y casera al mismo tiempo.

Qué es la torta Victoria sponge inglesa la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes (2)

Paso a paso para preparar la Victoria sponge