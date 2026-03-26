Qué es la torta Victoria sponge inglesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La Victoria sponge (también llamada Victoria sandwich)es una torta tradicional de Inglaterraasociada a la hora del té. Su nombre quedó ligado a la reina Victoria, que según la tradición la comía por la tarde, y su formato más conocido es el de dos capas de bizcochuelo unidas con mermelada.
En muchas versiones modernas también aparece con crema, pero la base histórica más simple lleva una cobertura austera y un centro frutal.
Lo más interesante de esta torta es que no busca exagerar. No depende de rellenos pesados ni de decoraciones recargadas.
El encanto está en otra parte: una miga aireada, una textura suave y una receta construida sobre una proporción muy pareja entre manteca, azúcar, huevos y harina. Esa lógica de “partes iguales” es justamente lo que la volvió tan famosa dentro de la repostería inglesa.
Para resolverla en casa sin complicarte de más, alcanza con una versión breve, posible y muy cercana al espíritu original.
Ingredientes
200 g de manteca
200 g de azúcar
4 huevos
200 g de harina leudante
4 o 5 cucharadas de mermelada de frutilla o frambuesa
Si querés, al final podés espolvorear azúcar impalpable, pero no hace falta para que salga bien.
La clave para que quede liviana y pareja
A diferencia de otras tortas más húmedas o densas, la Victoria sponge necesita aire. Por eso conviene batir bien la manteca con el azúcar antes de incorporar los huevos. Ese paso no es decorativo: ahí empieza a formarse la estructura que después da una miga más liviana. Las recetas británicas más clásicas también insisten en no sobrebatir una vez que entra la harina, para no endurecer la mezcla.
Otro detalle importante es no cargarla con demasiada mermelada. Tiene que acompañar, no tapar el bizcochuelo. La idea de esta torta es que se sienta simple, fina y casera al mismo tiempo.
Paso a paso para preparar la Victoria sponge
Precalentá el horno a temperatura media, entre 170 y 180 grados.
Batí la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa.
Agregá los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
Sumá la harina leudante tamizada y mezclá con espátula o batidor, pero sin trabajar de más la preparación.
Dividí la mezcla en dos moldes redondos chicos enmantecados, o cociná todo junto y después cortá el bizcochuelo al medio.
Llevá al horno entre 20 y 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y al pinchar salga seco.
Dejá enfriar por completo antes de armarla.
Untá una de las capas con la mermelada elegida.
Tapá con la otra mitad, presionando apenas para que no se rompa.
Serví así, simple, o con una lluvia mínima de azúcar impalpable.