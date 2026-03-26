26 de marzo de 2026 - 11:15

Qué es la torta Victoria sponge inglesa: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Recetas. Es una de las piezas más clásicas de la pastelería británica y, aunque parece elegante, se puede preparar con una fórmula corta y rendidora.

Qué es la torta Victoria sponge inglesa la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes (1)
Por Andrés Aguilera

La Victoria sponge (también llamada Victoria sandwich) es una torta tradicional de Inglaterra asociada a la hora del té. Su nombre quedó ligado a la reina Victoria, que según la tradición la comía por la tarde, y su formato más conocido es el de dos capas de bizcochuelo unidas con mermelada.

Leé además

las tarjetas de plastico ya vencidas no las tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlas

Las tarjetas de plástico ya vencidas no las tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlas

Por Andrés Aguilera
las latas de atun no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas

Las latas de atún no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado

En muchas versiones modernas también aparece con crema, pero la base histórica más simple lleva una cobertura austera y un centro frutal.

Lo más interesante de esta torta es que no busca exagerar. No depende de rellenos pesados ni de decoraciones recargadas.

El encanto está en otra parte: una miga aireada, una textura suave y una receta construida sobre una proporción muy pareja entre manteca, azúcar, huevos y harina. Esa lógica de “partes iguales” es justamente lo que la volvió tan famosa dentro de la repostería inglesa.

Los 5 ingredientes para hacer una versión casera y realista

Para resolverla en casa sin complicarte de más, alcanza con una versión breve, posible y muy cercana al espíritu original.

Ingredientes

  • 200 g de manteca
  • 200 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 200 g de harina leudante
  • 4 o 5 cucharadas de mermelada de frutilla o frambuesa

Si querés, al final podés espolvorear azúcar impalpable, pero no hace falta para que salga bien.

Qué es la torta Victoria sponge inglesa la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes (3)

La clave para que quede liviana y pareja

A diferencia de otras tortas más húmedas o densas, la Victoria sponge necesita aire. Por eso conviene batir bien la manteca con el azúcar antes de incorporar los huevos. Ese paso no es decorativo: ahí empieza a formarse la estructura que después da una miga más liviana. Las recetas británicas más clásicas también insisten en no sobrebatir una vez que entra la harina, para no endurecer la mezcla.

Otro detalle importante es no cargarla con demasiada mermelada. Tiene que acompañar, no tapar el bizcochuelo. La idea de esta torta es que se sienta simple, fina y casera al mismo tiempo.

Qué es la torta Victoria sponge inglesa la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes (2)

Paso a paso para preparar la Victoria sponge

  • Precalentá el horno a temperatura media, entre 170 y 180 grados.
  • Batí la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa.
  • Agregá los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
  • Sumá la harina leudante tamizada y mezclá con espátula o batidor, pero sin trabajar de más la preparación.
  • Dividí la mezcla en dos moldes redondos chicos enmantecados, o cociná todo junto y después cortá el bizcochuelo al medio.
  • Llevá al horno entre 20 y 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y al pinchar salga seco.
  • Dejá enfriar por completo antes de armarla.
  • Untá una de las capas con la mermelada elegida.
  • Tapá con la otra mitad, presionando apenas para que no se rompa.
  • Serví así, simple, o con una lluvia mínima de azúcar impalpable.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta torta es de las mejores opciones de postres que podés hacer en casa.

Torta fresca de yogur: sin harina ni azúcar y con solo 3 ingredientes

Esta torta es perfecta para las personas que quieren nuevos sabores.

Torta nua, el bizcocho con crema pastelera que tenés que aprender a hacer: solo son 4 pasos

sin amasar y pocos ingredientes: la torta 3 tazas de manzana facil, economica y lista en menos de una hora

Sin amasar y pocos ingredientes: la torta "3 tazas" de manzana fácil, económica y lista en menos de una hora

Descubrí por qué los grillos son una buena señal en tu hogar.

No los espantes: por qué la presencia de grillos en tu hogar es una buena señal según el Feng Shui