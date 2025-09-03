¿Tirás agua hirviendo por el desagüe? Un fontanero acaba de revelar si lo estás haciendo bien

En el hogar, especialmente en la cocina y el baño, un fontanero explica con claridad este tipo de trucos caseros que generan debate.

En la vida cotidiana del hogar, abundan los consejos y trucos que circulan entre vecinos y familiares. Uno de los más comunes ocurre en la cocina, cuando después de hervir pasta o papas, mucha gente decide tirar el agua hirviendo por el desagüe. Pero ¿realmente es bueno hacerlo? Un fontanero acaba de dar una respuesta clara, y el tema generó debate también en relación al baño.

Durante años, circularon advertencias sobre el supuesto daño que podría causar el agua caliente en las tuberías. Sin embargo, según el experto Markus G., verter agua hirviendo es seguro e incluso beneficioso. Las tuberías modernas del hogar están diseñadas para resistir temperaturas mucho mayores, por lo que este hábito no representa un riesgo inmediato.

image Agua hirviendo: aliada inesperada en el hogar El fontanero señala que las tuberías soportan hasta 130 grados Celsius, mientras que el agua solo llega a los 100 grados. Por eso, lejos de dañar el sistema, verter agua caliente ayuda a limpiar los restos de grasa y comida acumulados en la cocina. En otras palabras, se convierte en un desatascador natural que mejora la higiene tanto en el fregadero como en el baño.

Además, estos trucos caseros evitan recurrir a químicos agresivos. El agua hirviendo puede disolver grasas adheridas a las paredes del desagüe, prevenir olores desagradables y mantener el sistema de cañerías más limpio con un gesto tan simple como aprovechar el agua de la olla.

image El consejo extra del fontanero Markus G. recomienda potenciar este truco del hogar añadiendo una cucharada de detergente lavavajillas al agua caliente. Esta mezcla genera espuma que arrastra los restos más difíciles y mejora el drenaje. El método funciona no solo en la cocina, sino también en el baño, donde puede aplicarse en lavabos o duchas.

Lo que parecía un error resulta ser una buena práctica. Tirar agua hirviendo por el desagüe, de manera ocasional, mantiene las tuberías en mejores condiciones. Según el fontanero, es un truco sencillo, económico y eficaz que puede incorporarse a la rutina de limpieza del hogar.