Tini Stoessel aterrizó en Qatar para alentar a su amor, Rodrigo de Paul

Tras el debut de la Selección Nacional el martes ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022, Tini Stossel viajó para alentar a su novio, Rodrigo De Paul. “Tini esta en Qatar, llego hace 15 minutos”, escribió en sus redes sociales Yanina Latorre en la mañana de este viernes.

Lo cierto es que la actriz y cantante estará en la platea, este sábado alentando a Argentina que se enfrentará con México.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El último martes, luego de la derrota del equipo de Scaloni, el mediocampista y ex marido de Camila Homs, fue duramente criticado en las redes sociales y muchas miradas hasta apuntaron a la actriz, que ni siquiera estaba presente en ese momento.

En las últimas horas el productor Alejandro Stoessel se cruzó con el humorista gráfico Nik, que se había referido a su hija. “Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen ´Tini´ y pónganle unos de verdad. #Qatar2022″, dijo irónico el dibujante en referencia a que el calzado del futbolista tiene la inscripción “TTT”, como la canción “La triple T”, de Martina.

El tuit de Nik que enfureció a Alejandro Stoessel, el papá de Tini

La respuesta de Alejandro a Nik y el comentario de Mariana, la mamá de Tini, a su marido.

El suegro del mediocampista no le dejó pasar el comentario. “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”.

En tanto Mariana, la madre de la cantante, también apoyó su mensaje. “¡Ale, hay q bloquear y silenciar cuentas! ¡Una paz!”, escribió la también emprendedora en Twitter. Durante los más de 90 minutos que duró el partido del martes y en gran parte de lo que quedó del día “Tini” fue TT en la mencionada red social por el desempeño de su novio y muchos la señalaban.

Camila Homs vio el partido de la Selección Argentina desde nuestro país

Por otra parte, Camila Homs, ex pareja de De Paul, contó que ella tampoco estuvo en Qatar. “El partido lo vi en mi casa, en la cama, tomando mates, muy tranquila. Fue una lástima (la derrota), pero lo viví tranquila, mirando un partido de la Selección”, dijo en Socios del Espectáculo.

Además, sobre los comentarios acerca de Stoessel en redes, agregó: “La gente es mala. Claro, pobre chica... No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal”.