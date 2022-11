Le dijo a su papá que la entrega de diplomas era a la misma hora del partido de Argentina y la respuesta es furor

La broma que le hizo una joven a su papá se viralizó por las irrisorias respuestas del hombre. En la misma, la adolescente le comentaba a su papá que el sábado es la entrega de diplomas de su colegio, justo cuando juega la Selección Argentina contra México.

El padre al enterarse de la noticia, se volvió loco y dejó en claro que no iba a ir. La reacción del hombre rápidamente se difundió y causó mucha gracia en la red social.

“¡Me saco un riñón y te lo doy! Lo que vos me pidas, pero no me hagas esto. Te lo pido por favor”, continúo el papá de la joven. No contento con ese “argumento”, continuó: “Te amo con todo; Fui a lo otro, voy acá, pero por favor el sábado no”.

🇦🇷 El padre tiene entrega de diplomas de la hija, pero coincide con Argentina-México. La conversación no tiene desperdicio. Fúlbo. pic.twitter.com/egR6FPNYeB — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) November 25, 2022

“Yo no fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro. Preguntale a la abuela. No me importa el papel; te acompañé desde el jardín de infantes hasta acá, no me jodas por un coso”, aseveró aún más enfático este “personaje”.

Por otra parte, remató: “Voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez; parece una joda, no me cabe dudas que hay pel... sueltos que no les gusta el fútbol”.

Asimismo, le consultó: “¿Soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Los demás papás qué hacen, les gusta el hockey o danza artística?”.

Su hija al ver la contestación de su papá, concluyó: “Pa, no entiendo qué querés que haga, no se puede cambiar. Lo puso el colegio y los otros papás no se quejaron. Solo dos o tres dijeron que no pueden, pero que irían y vería el partido en el celular”.