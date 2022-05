Tini Stoessel apareció en un Instagram Live en medio del escándalo de su noviazgo con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel es la protagonista del nuevo escándalo amoroso entre famosos. La aparición de las fotografías junto a Rodrigo de Paul confirmaron el rumor del que tanto se habló. Y sin hacer comentarios al respecto, se mostró feliz en las redes sociales.

Al parecer, el presente de la actriz y cantante va viento en popa ya que el corazón lo tiene contento, su papá está recuperándose y su carrera musical sigue cosechando éxitos.

La ex “Violetta” acaba de lanzar su tema “La triple t” y decidió hacer un vivo de Instagram para mostrar la coreografía del video. Aparece con su equipo de bailarines y de a poco se fueron conectando varios seguidores.

Antes de que Tini se conectara al live, Maite Peñoñori informó en “Intrusos”, que la artista le habría pedido consejos a sus familiares por la polémica que despertó su relación con el futbolista que acaba de separarse de Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Benjamín.

“Ella sigue queriendo mantener un perfil cuidado, de hecho cuando llegó hace unos días en un vuelo de madrugada, vio que habían cámaras, se volvió a meter para adentro, despistó y salió un par de horas después para evitar a la prensa”, dijo la periodista.

“Tini no está para nada contenta con toda esta situación, no quiere salir a hablar, anduvo pidiendo consejos, preguntando cómo lo manejaba, qué hacía”, sumó y precisó: “Estuvo grabando un video clip también en Chacarita, sabe que las cámaras la están yendo a buscar y no quiere hablar de eso”.

“La triple t”, el nuevo tema y videoclip de Tini Stoessel

Tini Stoessel lanzó su nuevo single y video titulado “La Triple T”, es un reggaetón bailable que cuenta con el clip dirigido por Diego Peskins.

En pocas horas ya superó 1.2 millones de reproducciones y promete convertirse en la canción más escuchada de todas.

Si bien Tini no habla de su presente amoroso, Rodrigo de Paul reaccionó a una de sus publicaciones, justamente la del lanzamiento de su nueva canción.

Tini Stoessel lanzó nuevo tema y apareció en un vivo de Instagram

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron capturados infraganti en Ibiza.

Rodrigo de Paul antes de sacarse el buzo y mostrar su remera (Instagram).