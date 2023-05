Tiene 48 años, cometió un “error” en la configuración de Tinder y se enamoró de un joven 23 años menor

Tras una desilusión amorosa, Rachel Caudele, de 48 años, decidió darle una oportunidad al amor nuevamente y se creó un perfil en Tinder, la famosa aplicación de citas. Sin embargo, nunca imaginó que encontraría el amor en Alex Michael, un joven 23 años menor que ella. Esta inusual y romántica historia se hizo viral en las redes sociales y contaron cómo es su relación al diario The Mirror.

En septiembre de 2020, recién divorciada, Rachel conversó con un amigo cercano sobre su situación. Durante la charla, su amigo la convenció de probar suerte en Tinder, lo que desató una avalancha de mensajes. “Recibía fotos no solicitadas y no me gustaban”, recordó Rachel, quien estaba desconcertada por la experiencia.

Los días pasaron, y Alex se encontró con el perfil de Rachel en la aplicación. Intrigado, decidió enviarle una solicitud de contacto. “Comenzamos a conversar y surgió la pregunta de la edad. Cuando me dijo que tenía 25 años, dije: ‘guau, eso es demasiado joven, no va a salir nada de esto’”, comentó la mujer. A pesar de sus dudas iniciales, Alex quedó encantado por Rachel y la conexión que establecieron. “Cambié mi rango de edad en Tinder y coincidí con ella. Pensé: ‘Dios mío, se ve genial para su edad, no parece que tenga su edad. Es más que una cara bonita’”, añadió Alex.

Como todas las parejas, contaron que tuvieron problemas en su relación porque él se hablaba con otras chicas. Foto: TikTok.

La conexión entre ellos fue instantánea, y Rachel viajó desde Nueva York hasta Texas para encontrarse con Alex por primera vez. Después de una cena compartida, decidieron seguir en contacto. “En enero de 2021, fui a Houston, donde vivía Rachel. Tenía un trabajo remoto y ella me preguntó si quería vivir con ella. Conseguí una maleta y nunca volví. Vivimos juntos todo ese año”, reveló emocionado Alex.

Sin embargo, su relación no estuvo exenta de problemas. Después de cinco meses de convivencia, Rachel descubrió que Alex estaba interactuando con otras mujeres en las redes sociales, lo que la llevó a plantearse la posibilidad de terminar la relación. No obstante, Alex decidió eliminar su Instagram y Facebook para mejorar la convivencia y mantener su compromiso con Rachel.

La pareja decidió compartir su historia en las redes sociales a partir de febrero de 2021, inicialmente destacando la diferencia de edad como un aspecto único de su relación. Sin embargo, los videos que publicaron en TikTok generaron críticas y comentarios negativos. Además, la familia de Alex no aprobó el compromiso y no brindó su apoyo. “Es muy difícil para él. Piensan que es extraño y que lo estoy manipulando o que soy algún tipo de depredador sexual”, lamentó Rachel.

