Tiene 35 años, es virgen y no tendrá relaciones sexuales hasta que encuentre al “hombre ideal”

Alcanzar el amor y, en muchos casos, el matrimonio es una meta que muchos desean lograr. Recientemente, una mujer de 35 años compartió un relato sobre sus convicciones religiosas y su deseo de llegar al matrimonio conservando su virginidad.

Sonali Chandra, una bailarina, modelo y comediante de ascendencia india y estadounidense, escribió un artículo en el sitio web estadounidense Insider, donde reflexionó sobre su infancia en la India y su crianza en una familia con fuertes valores religiosos.

Chandra recibió una educación estricta y, durante su adolescencia, se mudó con su familia a Nueva York. En varios pasajes de su relato, expuso su posición sobre preservar su virginidad hasta el día de su matrimonio. A pesar de los comentarios que ha recibido, Chandra no se siente intimidada, sino que defiende y sostiene firmemente su decisión.

La mujer seguirá las tradiciones de su cultura y no tendrá sexo hasta que encuentre el "hombre ideal" con el que pueda casarse. Foto: Instagram.

“Tengo 35 años y sostengo mi tarjeta V (virgen) con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche”, escribió en su publicación.

Incluso comentó que cuando sus amigos mantienen conversaciones sobre sexo, ella decide no participar. Chandra no siente el no tener relaciones sexuales como una carga porque espera que sea con el “hombre ideal”: “No es porque tenga miedo, aunque sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Pero los ‘amigos con derecho a roce’ y las relaciones sin compromiso no son para mí. Busco a mi alma gemela”,

Sonali Chandra explicó que en la India el sexo antes del matrimonio es tabú. Foto: Instagram.

La mujer recordó cómo es la cultura del sexo en la India: “El sexo antes del matrimonio es un tabú en la India. Mi mamá y mi papá nunca hablaron sobre sexo cuando yo era niña. A mi hermana y a mí nos encantaba ver películas de Hollywood en la década de 1990 y principios de la de 2000. Las películas no mostraban a una pareja besándose, pero a los actores se les permitía tomarse de la mano”.

Su padre quiso casarla con un hombre:

Sonali recordó cómo su padre intentó buscarle un esposo en Estados Unidos que compartiera los fuertes valores indios de su familia. Sin embargo, ella rechazó esta iniciativa. Comentó que su padre trataba de presentarle a médicos y abogados, pero ella nunca llegó a conocer a ninguno de ellos. No confiaba en que su padre pudiera elegir un esposo adecuado para ella, ya que temía que buscara a alguien similar a sí mismo. “El matrimonio de mis padres -que fue concertado en la India- fue un reto”.

La joven contó cuando se dio su primer beso a los 26 años: “Me sentí increíble. Las cosas no fueron más allá. Creo que el romance no llegó a ninguna parte debido a mis creencias”.

En el 2017 se mudó a Los Ángeles donde conoció a diferentes hombres pero ninguno pudo enamorarla: “He salido con nueve chicos en mi vida. Cada uno ha resultado ser un imbécil. Me invitaron a salir por mi apariencia, pero después de que les dije sobre mis altos estándares y moral, desaparecieron. Tres de ellos me propusieron porque necesitaban visas para trabajar en Estados Unidos” detalló.

Sonali Chandra sueña con encontrar a su pareja ideal, pero en ocasiones duda si esto se hará realidad: “He pasado todos los cumpleaños y días festivos de la última década sola. Me pregunto si el matrimonio alguna vez sucederá porque los hombres tienen tanto miedo de mis valores”, finalizó.