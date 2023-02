Tiene 11 hijos de ocho hombres diferentes y se defiende: “Si alguno me abandona o muere, todavía me quedan padres”

Las personas que suben videos en TikTok saben que se exponen a los comentarios de los internautas, los cuales pueden generar incomodidad. Esto le sucedió a una joven madre que recibió críticas por tener 11 hijos con ocho padres diferentes. “Lo explicaré una sola vez y no quiero más preguntas”, sentenció.

Phi vive en Memphis, Estados Unidos. La tiktokera (@phieudoraa) es famosa por mostrar sus extravagantes tatuajes y hacer videos humorísticos con sus hijos. Sin embargo, muchos consideran que es irresponsable por no haber tenido una relación estable y haber quedado embarazada de tantos hombres diferentes. De hecho, suele recibir comentarios afirmando que nunca se casarían con ella.

Si bien ella ignora esos comentarios, afirmó que está agotada de ser criticada por sus decisiones de vida. El video que subió ya cosecha las 3.3 millones de reproducciones y casi los 150 mil “me gusta”. En él respondió a la pregunta “¿Qué es lo que estás harta de tener que explicar?”.

Escribió que el tema que la cansaba era el de sus hijos y los padres de ellos. Entonces dijo: “Déjenme explicarles. Si tenés uno y restas uno, te queda cero, pero si tenés ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco” Y agregó: “Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”.

También hizo comentarios sarcásticos respecto a no querer dejar de tener hijos. “Quiero tener otros 19 para llegar a un número par, 30″, aseguró.

Son muchas las preguntas que recibe de los internautas, entre ellas la de cómo conoce a sus parejas. La mujer decide contestar con humor: “Normalmente publico un anuncio en Marketplace o si veo una valla desocupada, pongo un anuncio ahí. Nada extremo”.

A la acusación de hijos para obtener subsidios de parte del gobierno, ella aseguró que por cada hijo recibe solo 10 dólares al mes, lo cual es una cifra insignificante en el total de gastos de la mujer.

Hay quienes dicen que sus hijos tendrán traumas por la falta de una figura paterna en la casa, y que tener ocho padres involucrados debería ser ilegal. “Ustedes intentan hacerlo ver como un crimen”, responde ella furiosa. Sin embargo, también están quienes la apoyan. “Mi mamá tuvo nueve hijos. Nosotros decimos que se enamoró nueve veces”, comentó, por ejemplo, una usuaria de la red social.