Tamara Báez habló y apuntó contra L-Gante al revelar la cuantiosa cifra que el cantante gana por mes

L-Gante y Tamara Báez son noticias desde su separación, ya que en el medio apareció el nombre de Wanda Nara, quien habría incidido en la decisión final de la pareja. Sin embargo, ahora el problema está entorno a la cuota alimentaria que los enfrenta en la Justicia por su hija, Jamaica.

Días atrás, sorprendió cuando Alejandro Cipolla, el abogado del cantante de Cumbia 420, reveló la cuantiosa cifra que Tamara pidió que el joven le pase por mes por la manutención de su hija. La influencer pide 1 millón de pesos por mes por los gastos de su hija.

Según se supo, el artista le pasaría 50 mil pesos por mes, razón por la que Tamara y su abogado hicieron referencia a una “violencia económica” de parte de Elián Valenzuela para con su expareja, ya que aseguran que por mes factura lo suficiente como para pasarle el dinero que ella y el letrado solicitan.

L-gante y Tamara Báez en el primer año de Jamaica.

Incluso, Tamara rompió el silencio en redes y aseguró que lo que le pide al papá de Jamaica es el 20 ni el 30% de lo que él gana, por lo que lo del millón salió del abogado de L-Gante. Ante esta situación, las declaraciones de la joven sorprendieron y abrieron nuevamente la polémica.

“¿Es verdad que te pagaba un millón por semana?”, le preguntó un seguidor a la influencer. A lo que ella respondió: “Lloran por pagar un millón por mes, ¿de verdad creen que me lo daría por semana? ¿De verdad tengo que salir a aclarar todo? Qué mal están”.

Y agregó picante sobre el tema que se debatió en “A La Tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco en AméricaTV: “Tampoco es un millón, es el 20 o 30 por ciento de su sueldo gente, no digo más del tema”.

Las historias de Tamara Báez explicando si es cierto que le pidió 1 millón de pesos por mes a L-Gante.

Tamara Báez publicó un video y le realizó una punzante dedicatoria a L-Gante

Este fin de semana, la influencer asistió al boliche “Tropitango” junto a varias amigas y decidió mostrar algunos pasajes de su intensa noche en las historias de su Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención a su más de un millón de seguidores, fue la canción que eligió compartir.

En un pasaje del boliche, Báez filmó un momento en el que sonaba de fondo una versión en cumbia de la canción “Así Fue” de Juan Gabriel, que inmediatamente decidió prenderse a cantar con su grupo de amigos en un tono efusivo: “Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino”.