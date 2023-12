Su tío lo dejó afuera de la cena de Navidad porque votó a Milei y se hizo viral

Ayer Javier Milei asumió como el nuevo presidente de la República Argentina, generando todo tipo de reacciones entre los ciudadanos que lo votaron y aquellos que no lo eligieron. En este contexto, una historia peculiar se hizo viral en las redes sociales.

A través de la plataforma X, antes conocido como Twitter, un usuario con el nombre de @porqueTTarg compartió una captura de pantalla de una conversación entre un joven y su tío. En el primer mensaje, el joven pregunta sorprendido: “¿Pasó algo? Me sacaron del grupo familiar de la nada jaja”.

La respuesta del tío revela un conflicto político en la familia: “Ni vengas para las fiestas, la mejor con vos sobrino, pero si votaste a Milei, prefiero sacarte para no tener problemas”. La sorpresa del joven la hizo evidente con un “eh?”, y su tío justificó la decisión afirmando: “Que no vengas para las fiestas, tus demás tíos seguro te van a decir algo por eso, no vengas”.

El tuit se hizo viral y generó todo tipo de comentarios. Foto: captura.

Ante esta situación, el joven, lejos de alterarse, respondió: “Bueno, mejor para mí entonces, más matambre a la pizza para mí, compren ustedes ahora. Saludos a todos, abrazo”. La conversación culminó con el mensaje del tío: “Dale, después no quiero quejas eh, aprovechá que te alcanza todavía”.

El tuit se viralizó rápidamente y recibió más de mil retweets y 17.000 ‘me gusta’. Algunos usuarios expresaron incredulidad, mientras que otros compartieron experiencias similares en sus propias familias. “Pero más simio el tío jajaja. Ojalá me tocara una familia dolida de esa forma para cagarme de risa en la cara”, “Separarte de tu familia por política es de cabeza de termo”, “Debe ser armado pero debe pasar una banda”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Los mejores memes de la asunción de Milei como presidente

En un día histórico para Argentina, Javier Milei asumió la presidencia de la República Argentina en una ceremonia celebrada en el Congreso de la Nación. Cristina Kirchner lo acompañó en el acto y le tomó juramento con ingluso momentos de distensión y risas entre ambos.

Sin perder tiempo, los usuarios en redes sociales desataron su creatividad e ingenio para plasmar en divertidos memes los momentos más destacados de la asunción de Milei como nuevo mandatario. Entre las imágenes y textos humorísticos, se destacan las ocurrencias sobre la relación entre Milei y Cristina Kirchner, así como la reacción del Frente de Izquierda, el peinado de Karina Milei, la presencia del Rey Felipe VI y Volodímir Zelenski hasta el papel de Alberto Fernández en la ceremonia.

Los mejores memes de la asunción de Milei como nuevo presidente de la República Argentina

Los mejores memes de la asunción de Milei como nuevo presidente de la República Argentina

Los mejores memes de la asunción de Milei como nuevo presidente de la República Argentina

Los mejores memes de la asunción de Milei como nuevo presidente de la República Argentina

SEGUÍ LEYENDO: