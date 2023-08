Su perra murió tras un extraño episodio y descubrió que su novio la había matado a golpes

Un nuevo caso de maltrato animal en México sacudió las redes sociales luego de que una joven contara que su exnovio había matado a golpes a su perra. A través de su cuenta de Twitter, la mujer dijo que el hombre primero le había regalado el cachorro y después lo mató en uno de sus paseos.

Si bien el hecho ocurrió en marzo del 2021, la mujer dijo que traumática muerte de Mila fue tan dolorosa que no pudo referirse al episodio, sino hasta este miércoles. A través de un hilo publicado en la red social, la joven describió un relato de maltrato, violencia psicológica y muerte.

“En marzo, el 2021 salimos al cumpleaños de un amigo de la industria, donde trabajamos y regresamos en la madrugada al departamento donde vivíamos. Francisco me dijo que iba a sacar a la cachorra, misma que él me regaló 6 meses antes”, relató la usuaria.

“La Chula” dijo que cuando su perra volvió a entrar en la casa no estaba igual que antes. Según el relato de la mujer, al animal le costaba mucho respirar.

“Le comenzó a salir un líquido transparente con olor bastante fuerte y feo de su rabito. Le pregunté a él qué había sucedido si había visto, se había comido algo en la calle y él me contestó mil veces que no sabía qué había pasado”, dijo.

Frente a esto, la mujer cargó a su mascota y la llevó a la única veterinaria que encontró abierta. “Salieron dos personas, el doctor y su asistente subieron a Emilia y aproximadamente 5 minutos después bajó el asistente y nos dijo, estaban dando un paro respiratorio y en 5 minutos más bajaron los dos para decirme que Mila ya había fallecido”, contó.

La joven no le encontraba explicación a lo que había pasado hasta que los veterinarios le dieron la probable causa de muerte. “Le pregunté al veterinario qué era lo que había sucedido y me dijo que le había dado un neumotórax. El veterinario me dijo que les había entrado aire a sus pulmones de una forma no convencional, es decir, que tenía el hígado y los pulmones reventados por dentro y que solo existían dos posibilidades, golpes demasiado violentos o que le hubiera atropellado un auto”, agregó.

Maltrato animal en México - Twitter

La joven comenzó a atar cabos y se dio cuenta que su pareja, quien meses antes le había regalado la perra, había matado al animal a golpes. Finalmente, el hombre confesó que había golpeado a Mila con la excusa de que ella había querido escapar.

“Esa noche la pase en casa de mi familia por supuesto no pude dormir. Ese mismo día sábado, recibí una llamada suya en donde me pedía perdón y me decía que sentía que se quemaba por dentro que por favor no lo abandonara”, recordó.

La joven se rehusó a volver y habló con la madre de su ex para que le diera contención. Fue entonces cuando se enteró que la agresión había sido registrada por las cámaras de seguridad del edificio. “Seré breve por que el video se explica por sí solo, 2:34 minutos de golpiza; patadas, puñetazos, azotes, etc”, dijo.

“Pero la cosa no acabo ahí; mientras decidí eliminar todas sus fotos, solo dejé las fotos de Mila y al quedar solo eso me di cuenta de que no fue un evento aislado, sino que fueron meses de maltrato hacía ella”, agregó.

Recientemente, la mujer se enteró que Francisco adoptó a otro perro al parecer su nombre es Maky, dijo que por personas conocidas supo que ya le rompió una patita, añadió que en sus redes sociales no aparece rastro de la perrita desde diciembre 2022.

“Espero que ayuden a que esa cachorrita no termine como Mila y si es que ya tuvo el mismo final que hagan justicia por Mila y por ella”, cerró.

