28 de noviembre de 2025 - 19:35

Solo 3 materiales cuidan las sábanas de seda para que no pierdan la suavidad

Un detalle en el lavado puede arruinar la textura de la seda y dejarla áspera sin aviso. Tres materiales evitan esos problemas y cuidan estas telas delicadas.

Por Redacción

Algunas veces, las sábanas de seda empiezan a notarse opacas después de varias lavadas y eso puede ser un error en el cuidado. Aunque parece un tejido frágil, existe una manera de proteger su suavidad destacable. El proceso incluye tres materiales simples para continuar una serie de pasos a la hora de limpiarlas.

La seda no tolera pasos bruscos, movimientos agresivos ni temperaturas elevadas y por eso, algunos métodos habituales terminan deteriorándola. Sin embargo, con simples ideas antes, durante y después del lavado es posible evitar deformaciones. La clave es combinar los pasos adecuados para que la fibra conserve la elasticidad y el brillo natural de siempre.

sábanas de seda
Cómo usar los tres materiales para proteger la seda en el lavado

¿Qué materiales se necesitan?

  • 1 bolsa de malla.
  • Detergente líquido suave.
  • 1 toalla de baño limpia (preferentemente color blanco).

La seda puede mantenerse intacta si se controla su exposición al agua, a los movimientos mecánicos y a los productos alcalinos.

Paso a paso

  1. El primer paso consiste en colocar fundas o sábanas dentro de una bolsa de malla o darlas vuelta. Este detalle reduce la fricción interna del tambor y evita que la tela reciba tirones que afecten el tejido.
  2. El detergente debe ser suave y con pH equilibrado porque los elementos fuertes o en polvo suelen dejar residuos que resecan las fibras.
  3. Fabricantes, como el grupo Mulberry Park Silks, aclaran que los detergentes agresivos provocan pérdida de brillo. En este caso, el lavarropas debe ajustarse en ciclo delicado con agua fría para asegurar que la temperatura no altere la textura original de la seda.
  4. Si el aparato tiene agitador central, es importante verificar que esté configurado para prendas finas.
  5. Una vez finalizado el lavado, la pieza debe manipularse con cuidado. La toalla blanca se utiliza para absorber el exceso de agua sin retorcer la seda, ya que esa acción podría deformarla. Con una mínima presión, la toalla retira la humedad inicial y deja la prenda lista para el secado horizontal.
sábanas de seda

Antes de usarlas: algunas indicaciones para secarlas y conservar la suavidad

El secado es una etapa decisiva. Algunas permiten ingresar a secadora a baja temperatura, aunque otras la prohíben por completo.

Por esa razón es fundamental revisar las indicaciones del fabricante de cada prenda. En caso de duda, lo más seguro es evitar la secadora, ya que la exposición al aire caliente suele generar encogimiento o rigidez.

  • El secado horizontal mantiene la forma original sin comprometer las fibras. Para esto se puede extender la pieza sobre una superficie plana y limpia donde el aire circule libremente.
  • Evitar problemas como la luz solar directa también es importante porque los rayos UV aceleran la degradación y afectan el color. Una superficie con una toalla debajo ayuda a absorber humedad de manera pareja sin producir ondulaciones.
  • Por último, al guardar estas prendas conviene doblarlas con suavidad y colocarlas en un sitio seco sin bolsas plásticas, porque la falta de aire puede generar humedad atrapada.
sábanas de seda

La seda puede mantenerse suave durante años si se respetan ciertos detalles a la hora de lavar las sábanas o fundas. Parecen detalles menores pero modifican completamente el resultado final y permiten disfrutar su suavidad luego de cada lavado.

