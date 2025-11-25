¿Por qué debemos lavar la ropa nueva antes de usarla?

Al recibir una prenda recién comprada es habitual pensar que está lista para usarse, aunque no siempre se considera el camino que recorrió antes de llegar a casa. Ese trayecto puede incluir depósitos, traslados, manipulación constante y un contacto con elementos que pasan desapercibidos. Por eso, debemos tener en cuenta varios aspectos al usar ropa nueva.
La apariencia impecable de la ropa nueva puede generar confianza, aunque las fibras pueden retener restos imposibles de identificar a simple vista. En superficies que cambiaron de manos múltiples veces pueden alojarse sustancias y partículas que permanecen adheridas. Un lavado inicial podría evitar irritaciones y brindar un nivel extra de bienestar al momento de estrenar.
Por qué conviene lavar la ropa nueva antes de usarla por primera vez
Parece un simple hábito, pero las investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señalan varios motivos concretos para adoptar esta rutina. Almacenes y centros de distribución suelen utilizar compuestos químicos para conservar la apariencia del tejido mientras se traslada desde la fábrica hasta el punto de venta.
Entre ellos se encuentran resinas destinadas a mantener firme el color o garantizar que no se formen arrugas durante el transporte.
Aunque están reguladas, estos compuestos pueden permanecer impregnados y provocar reacciones en pieles sensibles.
La ropa también puede acumular polvo, bacterias y residuos ambientales al estar expuesta en percheros donde es manipulada por múltiples personas.
De hecho, algunas prendas viajan largas distancias empaquetadas al vacío, lo que puede concentrar residuos industriales que permanecen activos hasta el primer enjuague.
Además, la combinación de sudor con ciertos compuestos que quedan en la tela puede generar irritaciones, picores o dermatitis de contacto, algo especialmente probable en regiones donde la humedad es alta.
Por eso, un lavado suave en los primeros usos reduce estas partículas y mejora la capacidad de absorción del tejido, lo que vuelve a la prenda más cómoda.
Para prendas sintéticas, el lavado inicial también elimina microfibras sueltas que podrían liberarse en exceso si se usan sin enjuagar previamente.
Cómo lavar correctamente la ropa nueva y qué cuidados debemos aplicar para evitar irritaciones
Para que el lavado inicial sea efectivo se recomienda seguir pautas simples que optimizan la higiene sin dañar los materiales.
Las prendas deben colocarse en el lavarropas sin mezclar colores intensos con claros porque algunas telas liberan tintes durante las primeras lavadas.
Usar un jabón neutro o hipoalergénico favorece la remoción de residuos sin añadir sustancias que puedan aumentar la irritación.
En caso de pretender una limpieza más profunda sin usar perfumes, los enjuagues adicionales también son una opción segura.
El agua entre 30y 40 grados suele ser suficiente para desactivar la presencia de partículas o bacterias adquiridas durante el almacenamiento y el transporte.
Las fibras delicadas como la seda, o el modal deben lavarse en programas específicos y siempre dentro de una bolsa de lavado para evitar daños.
En prendas deportivas o sintéticas, el primer lavado ayuda a eliminar restos de fabricación que pueden causar malos olores con mayor rapidez.
Lavar la ropa nueva no es una simple costumbre sino un hábito relacionado con la higiene textil y el cuidado de la piel. Los químicos industriales, la manipulación en depósitos y la exposición al ambiente hace que un lavado previo reduzca riesgos.