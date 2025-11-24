24 de noviembre de 2025 - 12:00

De desecho a herramienta útil: el nuevo uso del cepillo de dientes viejo que se volvió tendencia

Los expertos en reciclaje, hogar, trucos y limpieza recomiendan reutilizar cepillos de dientes viejos para tareas que sorprenden por su eficacia.

Con un simple truco de reciclaje, un cepillo viejo se transforma en herramienta clave para limpieza precisa en el hogar.

Por Ignacio Alvarado

Su diseño compacto, las cerdas firmes y la facilidad para manipularlo hacen que sea perfecto para trabajos de limpieza que requieren precisión. Por eso, cada vez más personas están evitando descartarlo y dándole una segunda vida útil antes de reemplazarlo definitivamente.

image

Lo que antes parecía un desecho más, hoy se convirtió en uno de los instrumentos más versátiles para limpiar rincones, remover suciedad acumulada y llegar a sectores donde otras herramientas no pueden acceder.

El uso inesperado que lo convierte en una mini herramienta de precisión

El truco consiste en convertir el cepillo de dientes viejo en un limpiador de ranuras. Las cerdas, una vez endurecidas por el uso, se vuelven ideales para remover polvo, grasa y suciedad difícil en espacios estrechos como:

  • Guías de ventanas y puertas.

  • Teclados y ventilaciones de electrodomésticos.

  • Uniones de cerámicos y zócalos.

  • Bordes de griferías y apliques.

  • Hendijas de autos y controles remotos.

    image

Los expertos recomiendan lavarlo bien con agua caliente y jabón antes de reutilizarlo. Luego, basta con aplicar un poco de detergente o vinagre en la zona a limpiar y frotar con movimientos cortos y firmes. La precisión que ofrece es mucho mejor que la de una esponja común.

Otros usos prácticos en la limpieza

Además del trabajo en ranuras, el cepillo viejo puede adaptarse a otras tareas del hogar:

  • Cepillo para calzado deportivo: limpia suelas y tramas de tela sin dañar el material.

  • Herramienta para joyería: remueve suciedad en cadenas, anillos y relojes.

  • Limpieza de electrodomésticos pequeños: licuadoras, pavas eléctricas y cafeteras suelen acumular grasa en zonas difíciles.

  • Detalle automotor: perfecto para limpiar rejillas de ventilación y botones del tablero.

    image

Su tamaño permite guardarlo en cualquier cajón y usarlo solo cuando es necesario, evitando gastar en herramientas especiales que cumplen exactamente la misma función.

