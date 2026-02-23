Sol en Piscis: los signos más beneficiados en salud, dinero y amor del 23 de febrero al 1 de marzo

A partir del lunes 23 de febrero de 2026, el zodiaco atraviesa una transición definitiva hacia marzo bajo la influencia del Sol en Piscis . Esta etapa no es un simple cambio de mes, sino el punto de partida de un ciclo de nueve años que impulsa el liderazgo y la independencia personal.

La última semana de febrero se presenta como un período de fuerte carga emocional y sensibilidad a flor de piel. El tránsito solar por Piscis invita a los doce signos a revisar vínculos, proyectos y hábitos cotidianos. Sin embargo, el contexto mayor es el que otorga a estos días una relevancia singular: la numerología indica que el 2026 es un "Año 1" (2+0+2+6 = 10; 1+0 = 1), lo que simboliza un reinicio absoluto en la conciencia colectiva e individual.

Este año marca el comienzo de un nuevo ciclo de nueve años, funcionando como un punto de partida que define el rumbo personal, emocional y profesional de quienes se animen a tomar la iniciativa. Según los análisis de numerología y astrología , la vibración del 1 es un llamado a la valentía y a la confianza, dejando atrás las dudas para apostar por ideas que anteriormente parecían arriesgadas.

Este mecanismo espiritual explica por qué el "esperar a ver qué pasa" fallará este año: la energía del 2026 favorece a quienes dan el primer paso y lideran sus propios procesos de cambio. Detrás de esta interpretación sugiere que no estamos ante una fase de contemplación pasiva, sino ante una exigencia de autoafirmación donde la acción consciente es la única herramienta válida para la transformación real.

Para Aries , esta semana se traduce en una limpieza profunda; es imperativo cerrar capítulos y ordenar papeles antes del próximo cumpleaños. El cansancio físico puede aparecer como una señal del cuerpo para no sobrecargarse de obligaciones innecesarias. En contraste, Tauro recibirá una inyección de optimismo en sus proyectos a largo plazo gracias al apoyo de amistades o de una persona influyente en su ámbito profesional que podría ofrecer una ayuda clave.

Sol en Piscis Sol en Piscis Canva

Por otro lado, Leo enfrentará una transformación ligada a los recursos compartidos. Es el momento ideal para ordenar deudas, impuestos o acuerdos económicos de pareja, buscando una intimidad más honesta. Virgo tendrá las relaciones bajo la lupa; el Sol ilumina su zona de asociaciones, obligándolo a practicar la empatía y a renegociar contratos o compromisos que ya no resultan equilibrados. Sagitario y Capricornio vivirán la semana desde la comunicación y las raíces; mientras el primero se enfoca en sanar temas del pasado familiar y mejorar su hogar, el segundo transitará días de aprendizaje activo, ideales para resolver malentendidos mediante la palabra escrita o hablada.

El llamado de la sensibilidad: la influencia de Piscis en el aire y el agua

Los signos de agua y aire experimentarán la transición con matices distintos. Piscis vive su "semana de gloria" con el Sol en su signo, lo que potencia su carisma y magnetismo personal, permitiéndole iniciar proyectos con una vitalidad renovada. Cáncer, por su parte, sentirá la necesidad de expandir sus fronteras a través de estudios o viajes, aprovechando la claridad espiritual que le otorga la temporada pisciana.

Para Géminis, el éxito profesional se ubica bajo el foco; es una etapa de alta visibilidad donde sus talentos creativos serán reconocidos por superiores. Acuario debe centrarse en la estabilidad financiera, aterrizando los cambios realizados recientemente y poniendo un precio justo a su esfuerzo y talento. Finalmente, Escorpio y Libra deberán atender su bienestar interno y físico: Escorpio disfrutará de una racha creativa y romántica inspiradora, mientras que Libra deberá escuchar las señales de cansancio de su cuerpo, incorporando hábitos como el yoga o una alimentación más consciente para nutrir su alma.