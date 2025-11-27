Sin horno, sin harina y sin azúcar: cómo hacer una tarta de manzana en sartén y solo 4 ingredientes

Hay recetas que nacen para hacernos todo más fácil en la cocina y la tarta de manzana en sartén es exactamente eso, un postre exprés, sin horno, sin harina, sin azúcar y con solo cuatro ingredientes que casi siempre tenemos en casa.
Esta es de las recetas rápidas y fáciles de preparar. Se resuelve con dos manzanas y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda.
Además, la manzana es una de las frutas más nobles porque es económica, accesible durante casi todo el año y con esa capacidad de aportar dulzura -sin agregarle nada extra- a tus preparaciones.
Un punto a favor es que esta tarta es ideal para quienes cuidan el consumo de harina o azúcar, ya sea por elección o necesidad. La fruta aporta dulzura natural, el queso crema ayuda a que quede cremosa y los huevos le dan estructura sin necesidad de recurrir a masas o batidos complicados.
Es una receta perfecta para la merienda rápida entre semana o incluso como desayuno especial del domingo. Y es tan sencilla que sale bien incluso en cocinas pequeñas, en vacaciones o en esos departamentos donde el horno funciona “cuando quiere”.