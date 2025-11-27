27 de noviembre de 2025 - 12:27

Sin horno, sin harina y sin azúcar: cómo hacer una tarta de manzana en sartén y solo 4 ingredientes

Esta es de las recetas rápidas y fáciles de preparar. Se resuelve con dos manzanas y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

Por Daniela Leiva

Hay recetas que nacen para hacernos todo más fácil en la cocina y la tarta de manzana en sartén es exactamente eso, un postre exprés, sin horno, sin harina, sin azúcar y con solo cuatro ingredientes que casi siempre tenemos en casa.

Además, la manzana es una de las frutas más nobles porque es económica, accesible durante casi todo el año y con esa capacidad de aportar dulzura -sin agregarle nada extra- a tus preparaciones.

Un punto a favor es que esta tarta es ideal para quienes cuidan el consumo de harina o azúcar, ya sea por elección o necesidad. La fruta aporta dulzura natural, el queso crema ayuda a que quede cremosa y los huevos le dan estructura sin necesidad de recurrir a masas o batidos complicados.

Es una receta perfecta para la merienda rápida entre semana o incluso como desayuno especial del domingo. Y es tan sencilla que sale bien incluso en cocinas pequeñas, en vacaciones o en esos departamentos donde el horno funciona “cuando quiere”.

tarta de manzana

Ingredientes para hacer una tarta de manzana en sartén de 20 cm

  • 2 manzanas
  • 3 huevos
  • 100 g de queso crema
  • 1 cdita de canela
  • Opcionales: mermelada sin azúcar y nueces

Paso a paso para hacer una tarta de manzana sin horno

  1. Pelar las manzanas y cortarlas en láminas muy finas. Si tenés mandolina, mejor; si no, un cuchillo filoso alcanza. Cuanto más finitas, mejor se cocinan.
  2. En un bowl, mezclar los huevos, el queso crema y la canela hasta obtener una preparación uniforme. Agregar las manzanas y mezclar bien. Reservar algunas láminas para decorar la superficie.
  3. Engrasar una sartén de 20 cm con un poco de aceite o manteca y calentar a fuego bajo.
  4. Volcar la mezcla en la sartén, distribuir parejo y cubrir la parte superior con las láminas de manzana reservadas.
  5. Tapar y cocinar a fuego lento durante 20 minutos. La cocción con tapa es clave para lograr textura de tarta sin horno.
  6. Destapar y cocinar 5 minutos más, hasta que notes que la mezcla ya no tiene líquido y se ve firme.
  7. Servir tibia. Si querés sumar algo extra, acompañá con mermelada sin azúcar y nueces.
  8. Lista para disfrutar sin culpa y sin prender el horno.
