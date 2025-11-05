5 de noviembre de 2025 - 19:19

Simples y sin salir de casa: los 3 ejercicios ideales para personas de más de 55 años

Para muchos adultos, el objetivo principal es la independencia personal a través de distintos ejercicios fáciles de realizar.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.&nbsp;

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Foto:

web
Por Camilo Clavel

El ejercicio regular, aun en tiempos cortos, favorece músculos más reactivos, articulaciones móviles y equilibrio estable. La constancia mejora la postura y permite ejecutar tareas cotidianas sin asistencia. En personas mayores a 55 años, la moderación en casa es la clave: se evita el impacto excesivo y se privilegia el control del cuerpo para disminuir riesgos.

Leé además

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Ni pilates ni bicicleta: el mejor ejercicio para quemar grasa abdominal y mantener la masa muscular

Por Alejo Zanabria
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Ideal para mujeres de más 50 años: el ejercicio que puede ayudarte a cuidar tus huesos y aumentar tu fuerza

Por Camilo Clavel
Ejercicio
Esta serie de ejercicios en casa son ideales para mejorar el bienestar.

Esta serie de ejercicios en casa son ideales para mejorar el bienestar.

Las recomendaciones iniciales

La recomendación habitual parte de una lógica simple: moverse cada día se asocia con más energía, mejor ánimo y mayor capacidad para sostener actividades recreativas o domésticas. El entorno hogareño se vuelve un aliado, ya que elimina barreras de traslado y promueve la adherencia. Quienes incorporan estas rutinas suelen lograr resultados vinculados al bienestar integral, favorecidos por la continuidad y la adaptación.

mayores de 60 ejercicio físico

Ejercicios sugeridos para realizar en casa

- Paso lateral con objeto de referencia

— Colocar una lata u objeto pequeño en el suelo.

— De pie, con el torso firme, elevar una pierna y pasarla por encima del objeto.

— Repetir con la otra pierna y regresar a la posición inicial.

— Mejora coordinación, equilibrio y fuerza lateral.

— Realizar 3 series de 10 repeticiones.

- Sentadillas con silla de apoyo

— Usar una silla estable.

— Sentarse y levantarse sin utilizar manos.

— Ajustar altura colocando una caja para facilitar el movimiento si es necesario.

— Refuerza cuádriceps, glúteos y zona lumbar.

— Realizar 3 series de 10 repeticiones.

- Toques con punta del pie (“toe taps”)

— De pie, con el torso firme, levantar una pierna y tocar el suelo hacia el lateral con la punta del pie.

— Volver al centro y cambiar de lado.

— Favorece la movilidad lateral y el control del equilibrio.

— Realizar 3 series de 10 repeticiones por lado.

ejercicio en casa

Las ventajas

En la mayoría de los casos, estas propuestas reducen de modo significativo la probabilidad de caídas, evento altamente prevalente luego de los 70 y principal responsable de lesiones de consideración. La práctica sistemática fortalece huesos y músculos, preserva la movilidad articular y facilita el desempeño autónomo dentro y fuera del hogar.

Ejercicios
Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Al sostener este tipo de rutinas se observa mayor seguridad al caminar, mejor respuesta motora y mayor tolerancia al esfuerzo moderado, características que permiten sostener un estilo de vida activo y orientado al disfrute cotidiano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Los 4 mejores ejercicios para fortalecer la espalda en casa y ganar fuerza y movilidad

Por Alejo Zanabria
Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie. 

El truco que limpia sin romper las persianas de casa con una simple mezcla de 3 ingredientes

Por Redacción
Cómo reciclar las tapas de botellas de aceite.

Una nueva tendencia para la limpieza de tu casa: cómo deshacerte del olor a fritura

Por Redacción
no es con un trapo humedo: como limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar toda la casa

No es con un trapo húmedo: cómo limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar toda la casa

Por Daniela Leiva