Silvina Luna publicó fotos espectaculares en las redes sociales y terminó recibiendo burlas

Ya hace un tiempo que Silvina Luna se unió a una plataforma donde vende contenido multimedia super hot. La modelo suele compartir en sus redes sociales el link para que los seguidores puedan acceder a pagar los 15 dólares que vale el ingreso total a sus fotos y videos subidos de tono, según Caras.

Ahora, la ex participante de El hotel de los Famosos cometió un error que los seguidores no dejaron pasar y le remarcaron tanto que decidió eliminar la publicación de sus redes. Lo cierto es que la actriz quiso promocionar su perfil en la plataforma y compartió una publicación en la que se le vaía en malla.

Silvina Luna escribió: “Mayita enteriza para el veranito. ¿Te va?”. El error de ortografía en la palabra “malla”, dejó en evidencia a la modelo y los seguidores rápidamente hicieron foco en eso en vez de centrarse en la fotografía que publicó la influencer.

La palabra con “y”, tal como la escribió Silvina Luna, hace referencia a la civilización mesoamericana que se desarrolló en México, también en Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Sin embargo, la actriz se refería a la prenda que lucía en las postales que compartió.

Silvina Luna disparó contra El Hotel de los Famosos: “Es recontra tóxico”

Cuando Silvina Luna abadonó “El hotel de los Famosos” tuvo palabras muy duras con el ambiente de la competencia y con algunas figuras en particular que, desde su punto de vista, hacen más difícil la experiencia del resto.

“Yo sé cómo opera. La familia vota según quién gane en el laberinto. Ellos quieren afuera a Locho Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. A Majo Martino también la van a rajar pronto”, aseguró en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). Además, señaló que el grupo define la estrategia “según el rival”.

Silvina Luna abandonó el Hotel de los Famosos.

En esa misma línea, cuestionó el formato del reality y cómo la alianza entre algunos participantes complica al resto: “Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales”, reconoció Silvina.