15 de enero de 2026 - 10:31

Si un colibrí visita tu casa, esto es lo que significa y por qué es una buena señal

Desde leyendas mayas hasta señales de energía positiva en el Feng Shui, la presencia de estas aves esconde un simbolismo profundo.

Por Cristian Reta

La aparición de un colibrí en casa es mucho más que un evento estético. Estas aves, que solo habitan en el continente americano, son admiradas por su vuelo acrobático y su capacidad de aletear hasta 200 veces por segundo. Para muchos, su visita representa una conexión espiritual cargada de optimismo.

El mensajero espiritual y la leyenda del jade

Según el Feng Shui, la llegada de un colibrí indica que el entorno está limpio energéticamente y abierto a vibraciones positivas. Se lo asocia con la alegría, la renovación y el amor. En diversas culturas, se cree que son mensajeros de seres queridos fallecidos que traen consuelo y paz a quienes los observan.

image

La mitología maya refuerza esta idea. Cuenta la leyenda que los dioses crearon al colibrí a partir de una flecha de jade para que fuera el encargado de llevar los pensamientos y deseos de un lugar a otro. Por su parte, los aztecas lo vinculaban con Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, simbolizando la fuerza y la resurrección de los guerreros.

Ciencia y consejos para tenerlos en tu jardín

Más allá de lo espiritual, la ciencia ha descubierto datos asombrosos sobre su inteligencia. Se ha comprobado que poseen una memoria excepcional y pueden distinguir a las personas por la forma del rostro, el cuerpo y el color de la ropa. Incluso, suelen acercarse más rápido a los alimentadores si quien los llena es una persona familiar.

image

Para atraerlos de forma segura, los expertos recomiendan evitar los néctares comerciales con colorantes, ya que pueden ser dañinos. La receta ideal es mezclar una medida de azúcar de mesa por cuatro de agua. Es fundamental usar bebederos de vidrio y no de plástico, ya que estos últimos liberan sustancias tóxicas bajo el sol.

