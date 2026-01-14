14 de enero de 2026 - 18:25

El truco casero y natural que elimina el olor a orina de gato para siempre

El olor a orina de gato es persistente. Por eso, existen una serie de pasos con ingredientes naturales que cambian el olor de casa en poco tiempo.

Por Redacción

Cuando un gato elige un rincón del hogar para orinar fuera de su bandeja, el problema no termina con una simple limpieza. El olor queda impregnado en pisos, cerámicos o juntas y los gatos lo siguen detectando y vuelven a marcar el mismo lugar. Por eso, con ingredientes naturales, el ambiente puede cambiar de un día para el otro.

La clave para resolver este problema está en actuar por etapas y con ingredientes que neutralicen los compuestos de la orina, en lugar de taparlos. Un método casero que combina vinagre, bicarbonato y café usado es la solución eficaz para eliminar el olor de raíz y cambiar la percepción olfativa del animal dentro de casa.

orina de gatos
La combinación de estos pasos también modifica el comportamiento de los gatos.

Primer paso: truco con vinagre blanco y agua para neutralizar la orina

El primer paso es fundamental, ya que apunta a neutralizar los compuestos alcalinos presentes en la orina de gato.

  • Para comenzar, se debe preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en partes iguales. El vinagre es un ácido natural que reacciona con las sales de amoníaco de la orina, ayudando a descomponerlas y reduciendo de manera significativa el olor inicial.
  • Esta mezcla debe aplicarse directamente sobre la zona afectada, ya sea piso, cerámica o superficie lavable. Es importante no frotar de inmediato, sino dejar que el líquido actúe durante algunos minutos para que penetre bien.
  • Luego, se puede pasar un trapo limpio o papel absorbente para retirar el exceso. En esta etapa, el olor puede intensificarse levemente, pero es una reacción normal que indica que el vinagre está actuando sobre los restos de orina.

Además de eliminar el olor, el vinagre cumple otra función clave: borra las marcas olfativas que los gatos utilizan para identificar un lugar como propio. Esto, según la Organización ASPCA, es esencial para evitar que el animal vuelva a orinar en el mismo sitio.

Segundo paso: bicarbonato de sodio y agua para absorber olores persistentes

Una vez que la superficie está limpia y ligeramente húmeda tras el uso del vinagre, llega el turno del bicarbonato de sodio, uno de los absorbentes de olores más efectivos. Para este paso, se prepara una mezcla de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta lograr una pasta liviana, fácil de esparcir.

  • Esta preparación se aplica sobre la zona afectada y se deja actuar durante varias horas. El bicarbonato tiene la capacidad de absorber moléculas de olor que quedan atrapadas en el piso, especialmente en superficies porosas o en las juntas.
orina de gatos

Tercer paso: café usado para modificar el aroma y disuadir al gato

El último paso del método cumple una doble función: terminar de neutralizar cualquier resto de olor y, al mismo tiempo, disuadir al gato de volver a orinar en ese lugar.

  • Para esto, se utiliza café usado mezclado con un poco de agua. El café tiene un aroma intenso que actúa como neutralizador natural y resulta poco atractivo para los felinos.
  • La mezcla debe aplicarse de manera uniforme sobre la zona ya tratada, dejándola apenas húmeda. No es necesario frotar ni retirar de inmediato. Lo ideal es dejar actuar el café durante toda la noche. Durante ese tiempo, el aroma del café reemplaza completamente el rastro olfativo de la orina, tanto para las personas como para el gato.

A la mañana siguiente, se limpia el piso de forma habitual con agua y un trapo limpio.

orina de gatos

Eliminar el olor a orina de gato dentro de casa por etapas es una solución para el momento y también para el futuro, así el gato concentra su ubicación y sus hábitos. Estos ingredientes ayudan fácilmente a mejorar el ambiente desde el aroma.

