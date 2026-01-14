Rociar alcohol en la manija de la puerta principal de casa: por qué se recomienda y para qué sirve

No es una manía: rociar alcohol en las manijas de las puertas (sobre todo la principal), es uno de los hábitos más simples y efectivos para cortar la cadena de contagios dentro del hogar. Este gesto diario es ideal para la higiene de casa . Conocé qué intenta eliminar en uno de los objetos más manipulados.

Las manijas de las puertas son uno de los elementos menos higienizados y no nos damos cuenta. Cada vez que volvemos de la calle, apoyamos en ellas todo lo que traen nuestras manos: microorganismos, restos de grasa, polvo y suciedad ambiental. Por eso, los especialistas en higiene doméstica recomiendan desinfectarlas a diario con alcohol.

Las manijas funcionan como un verdadero imán de bacterias porque concentran todo aquello que entra en contacto con nuestras manos a lo largo del día. Teléfonos celulares, dinero, barandas, teclados, transporte público y bolsas del supermercado dejan residuos invisibles que se transfieren directamente a estas superficies.

Con el paso de los días, esta acumulación no solo representa un riesgo sanitario, sino que también opaca el material de la manija y la vuelve difícil de limpiar.

Desde el Centro para el control y la Prevención de Enfermedades , explican que una sola persona puede tocar la misma manija decenas de veces al día , y cada integrante del hogar hace lo mismo.

Esto provoca uno de los principales puntos de transmisión de microorganismos dentro de la casa, incluso más que el baño o la cocina.

La limpieza diaria con alcohol corta este ciclo de contaminación. Al eliminar los gérmenes al instante, se reduce la posibilidad de que pasen de una mano a otra, o que lleguen al rostro, los alimentos u otros objetos de uso cotidiano.

Alcohol en las manijas: cómo actúa y por qué se recomienda todos los días

El alcohol es uno de los desinfectantes más eficaces para superficies de contacto frecuente. Actúa rompiendo la estructura de bacterias y virus, lo que impide su supervivencia.

A diferencia de otros productos, no deja residuos, se evapora rápidamente y no necesita enjuague, lo que lo vuelve ideal para una limpieza diaria rápida.

Rociar alcohol en las manijas una vez al día, especialmente al regresar a casa, elimina los microorganismos antes de que se acumulen.

Este punto es clave: no se trata solo de desinfectar, sino de evitar que la suciedad y la grasa formen capas difíciles de remover. Al hacerlo de manera constante, la limpieza se vuelve más fácil y efectiva.

Otro beneficio importante es que el alcohol ayuda a mantener las manijas visualmente limpias. Al disolver la grasa natural de las manos, evita ese aspecto opaco o pegajoso que suele aparecer con el uso continuo. Esto también prolonga la vida útil del material, ya sea metal, acero inoxidable o plástico, ya que reduce el desgaste provocado por limpiezas profundas agresivas.

Ante todos estos puntos de prevención, debemos aplicar alcohol con un rociador y pasar un paño limpio o papel descartable, asegurándose de cubrir toda la superficie. Este hábito, que no lleva más de un minuto, puede incorporarse a la rutina diaria sin esfuerzo y tiene un impacto directo en la higiene general del hogar.

Rociar alcohol en las manijas de las puertas todos los días no es un detalle menor, sino una estrategia simple y efectiva para proteger la salud.