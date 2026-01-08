8 de enero de 2026 - 09:26

Qué hacer con los cargadores viejos que ya no usás: 3 ideas útiles en casa

Antes de tirarlos, estos cargadores pueden transformarse en soluciones prácticas para el hogar, con un enfoque de reciclaje y truco cotidiano.

Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Para el Feng Shui, este ambiente adecuado también crea un descanso verdaderamente reparador.

Los objetos que conviene reciclar o quitar del hogar para ahuyentar las malas energías, según el Feng Shui

Por Redacción
Un truco de reciclaje convierte latas de atún en soluciones útiles para el hogar.

Qué hacer con las latas de atún vacías: tres usos prácticos que casi nadie conoce

Por Ignacio Alvarado

Con un poco de creatividad y algún truco simple, estos objetos pueden convertirse en aliados cotidianos. A continuación, tres ideas útiles que casi nadie aprovecha y que no requieren conocimientos técnicos.

image
Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

1. Organizadores de cables y enchufes

Uno de los usos más prácticos de los cargadores viejos es transformarlos en organizadores. Los cables USB pueden servir para sujetar, agrupar o identificar otros cables detrás del escritorio, el televisor o la computadora.

Este truco de hogar ayuda a evitar enredos y a mantener ordenados los enchufes. Incluso, los transformadores grandes pueden usarse como peso para enrollar cables finos y evitar que se deslicen.

2. Fuente de energía para proyectos simples

Muchos cargadores aún funcionan y entregan baja tensión, ideal para pequeños proyectos domésticos. Pueden reutilizarse como fuente de energía para luces LED, ventiladores pequeños o relojes digitales.

Desde el enfoque del reciclaje, este uso permite aprovechar componentes de tecnología que todavía funcionan y evitar compras innecesarias. Es un truco común en talleres caseros y cada vez más difundido.

image
Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

3. Sujetadores y herramientas improvisadas

Los cables de cargadores viejos también pueden convertirse en ataduras resistentes. Sirven para cerrar bolsas, sujetar plantas, ordenar herramientas o incluso reforzar perchas.

En el hogar, este tipo de reutilización es simple y efectiva. Además, contribuye al reciclaje de residuos electrónicos que suelen desecharse sin pensar en su potencial.

Reutilizar cargadores viejos es un truco sencillo que combina orden, ahorro y conciencia ambiental. En tiempos donde la tecnología se renueva constantemente, darle una segunda oportunidad a estos objetos es una decisión práctica y responsable dentro del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

Reciclaje: guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

Por Andrés Aguilera
Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

No tires los maples de huevo: 5 formas útiles de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
si tenes cajas de celulares viejos, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cajas de celulares viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda las tapas de ollas viejas y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Reciclaje: guardá las tapas de ollas viejas y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Por Andrés Aguilera