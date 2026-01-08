Qué hacer con los cargadores viejos que ya no usás: 3 ideas útiles en casa

Con un poco de creatividad y algún truco simple, estos objetos pueden convertirse en aliados cotidianos. A continuación, tres ideas útiles que casi nadie aprovecha y que no requieren conocimientos técnicos.
1. Organizadores de cables y enchufes
Uno de los usos más prácticos de los cargadores viejos es transformarlos en organizadores. Los cables USB pueden servir para sujetar, agrupar o identificar otros cables detrás del escritorio, el televisor o la computadora.
Este truco de hogar ayuda a evitar enredos y a mantener ordenados los enchufes. Incluso, los transformadores grandes pueden usarse como peso para enrollar cables finos y evitar que se deslicen.
2. Fuente de energía para proyectos simples
Muchos cargadores aún funcionan y entregan baja tensión, ideal para pequeños proyectos domésticos. Pueden reutilizarse como fuente de energía para luces LED, ventiladores pequeños o relojes digitales.
Desde el enfoque del reciclaje, este uso permite aprovechar componentes de tecnología que todavía funcionan y evitar compras innecesarias. Es un truco común en talleres caseros y cada vez más difundido.
3. Sujetadores y herramientas improvisadas
Los cables de cargadores viejos también pueden convertirse en ataduras resistentes. Sirven para cerrar bolsas, sujetar plantas, ordenar herramientas o incluso reforzar perchas.
En el hogar, este tipo de reutilización es simple y efectiva. Además, contribuye al reciclaje de residuos electrónicos que suelen desecharse sin pensar en su potencial.
Reutilizar cargadores viejos es un truco sencillo que combina orden, ahorro y conciencia ambiental. En tiempos donde la tecnología se renueva constantemente, darle una segunda oportunidad a estos objetos es una decisión práctica y responsable dentro del hogar.