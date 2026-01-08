Qué hacer con los cargadores viejos que ya no usás: 3 ideas útiles en casa

En casi todas las casas hay un cajón lleno de cargadores viejos: de celulares que ya no existen, tablets rotas o dispositivos olvidados. Aunque parezcan inútiles, muchos de estos cables y transformadores todavía tienen vida útil. Desde una mirada de reciclaje, reutilizarlos no solo reduce residuos electrónicos, sino que también aporta soluciones prácticas al hogar .

Qué hacer con las latas de atún vacías: tres usos prácticos que casi nadie conoce

Los objetos que conviene reciclar o quitar del hogar para ahuyentar las malas energías, según el Feng Shui

Con un poco de creatividad y algún truco simple, estos objetos pueden convertirse en aliados cotidianos. A continuación, tres ideas útiles que casi nadie aprovecha y que no requieren conocimientos técnicos.

Uno de los usos más prácticos de los cargadores viejos es transformarlos en organizadores. Los cables USB pueden servir para sujetar, agrupar o identificar otros cables detrás del escritorio, el televisor o la computadora.

Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

Este truco de hogar ayuda a evitar enredos y a mantener ordenados los enchufes. Incluso, los transformadores grandes pueden usarse como peso para enrollar cables finos y evitar que se deslicen.

Muchos cargadores aún funcionan y entregan baja tensión, ideal para pequeños proyectos domésticos. Pueden reutilizarse como fuente de energía para luces LED, ventiladores pequeños o relojes digitales.

Desde el enfoque del reciclaje, este uso permite aprovechar componentes de tecnología que todavía funcionan y evitar compras innecesarias. Es un truco común en talleres caseros y cada vez más difundido.

image Antes de tirarlos, los cargadores viejos pueden resolver problemas cotidianos del hogar.

3. Sujetadores y herramientas improvisadas

Los cables de cargadores viejos también pueden convertirse en ataduras resistentes. Sirven para cerrar bolsas, sujetar plantas, ordenar herramientas o incluso reforzar perchas.

En el hogar, este tipo de reutilización es simple y efectiva. Además, contribuye al reciclaje de residuos electrónicos que suelen desecharse sin pensar en su potencial.

Reutilizar cargadores viejos es un truco sencillo que combina orden, ahorro y conciencia ambiental. En tiempos donde la tecnología se renueva constantemente, darle una segunda oportunidad a estos objetos es una decisión práctica y responsable dentro del hogar.