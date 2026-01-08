8 de enero de 2026 - 16:00

Reciclá la caja de bombones vacía y transformala en esta fabulosa idea para el hogar

Reciclaje. Las cajas de bombones pueden convertirse en organizadores decorativos prácticos y estéticos para usar todos los días.

Reciclá la caja de bombones vacía y transformala en esta fabulosa idea para el hogar (1)
Por Andrés Aguilera

Las cajas de bombones rígidas suelen guardarse “por si acaso” y terminar olvidadas en algún cajón. Son firmes, prolijas y, muchas veces, muy lindas. Con una intervención mínima, pueden transformarse en un organizador decorativo elegante, ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Un reciclaje simple que suma orden y diseño sin gastar un peso.

Por qué las cajas de bombones son ideales para reciclar

Este tipo de envase tiene ventajas claras:

  • Cartón rígido y resistente

  • Buen tamaño para objetos chicos

  • Diseño cuidado (tapas, divisiones, colores sobrios)

  • Fácil de personalizar sin perder prolijidad

Además, casi todas las casas tienen alguna guardada después de una fecha especial.

El proyecto: organizador decorativo con tapa

La idea es reutilizar la caja como organizador con compartimentos, aprovechando la tapa y las divisiones internas. Funciona perfecto para mantener el orden sin dejar todo a la vista.

Podés usarla para guardar:

  • Bijouterie y relojes

  • Llaves y objetos personales

  • Cables y auriculares

  • Útiles de escritorio

  • Cosmética chica

Reciclá la caja de bombones vacía y transformala en esta fabulosa idea para el hogar (2)

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta comprar nada:

  • Caja de bombones limpia

  • Papel, tela o vinilo adhesivo (opcional)

  • Pegamento

  • Tijera o cúter

Cómo transformarla paso a paso

  • Limpiá bien la caja y retirale restos de papel o separadores sueltos.

  • Decidí si la vas a usar abierta o con tapa.

  • Forrá el interior si querés un acabado más prolijo.

  • Reordená o fijá las divisiones internas según el uso.

  • Ubicala en un lugar visible donde sume orden y estética.

También podés apilar dos o tres cajas iguales para crear un sistema modular en tu hogar.

