Reciclá la caja de bombones vacía y transformala en esta fabulosa idea para el hogar

Las
cajas de bombones rígidas suelen guardarse “por si acaso” y terminar olvidadas en algún cajón. Son firmes, prolijas y, muchas veces, muy lindas. Con una intervención mínima, pueden transformarse en un organizador decorativo elegante, ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Un y diseño sin gastar un peso. reciclaje simple que suma orden
Por qué las cajas de bombones son ideales para reciclar
Este tipo de envase tiene ventajas claras:
Cartón rígido y resistente
Buen tamaño para objetos chicos
Diseño cuidado (tapas, divisiones, colores sobrios)
Fácil de personalizar sin perder prolijidad
Además, casi todas las casas tienen alguna guardada después de una fecha especial.
El proyecto: organizador decorativo con tapa
La idea es reutilizar la caja como
organizador con compartimentos, aprovechando la tapa y las divisiones internas. Funciona perfecto para mantener el orden sin dejar todo a la vista.
Podés usarla para guardar:
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje no hace falta comprar nada:
Cómo transformarla paso a paso Limpiá bien la caja y retirale restos de papel o separadores sueltos.
Decidí si la vas a usar
abierta o con tapa.
Forrá el interior si querés un acabado más prolijo.
Reordená o fijá las divisiones internas según el uso.
Ubicala en un lugar visible donde sume orden y estética.
También podés apilar dos o tres cajas iguales para crear un
sistema modular en tu hogar.