Reciclaje. Las cajas de bombones pueden convertirse en organizadores decorativos prácticos y estéticos para usar todos los días.

Las cajas de bombones rígidas suelen guardarse “por si acaso” y terminar olvidadas en algún cajón. Son firmes, prolijas y, muchas veces, muy lindas. Con una intervención mínima, pueden transformarse en un organizador decorativo elegante, ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Un reciclaje simple que suma orden y diseño sin gastar un peso.

Por qué las cajas de bombones son ideales para reciclar Este tipo de envase tiene ventajas claras:

Cartón rígido y resistente

Buen tamaño para objetos chicos

Diseño cuidado (tapas, divisiones, colores sobrios)

Fácil de personalizar sin perder prolijidad Además, casi todas las casas tienen alguna guardada después de una fecha especial.

El proyecto: organizador decorativo con tapa La idea es reutilizar la caja como organizador con compartimentos, aprovechando la tapa y las divisiones internas. Funciona perfecto para mantener el orden sin dejar todo a la vista.

Podés usarla para guardar:

Bijouterie y relojes

Llaves y objetos personales

Cables y auriculares

Útiles de escritorio

Cosmética chica Reciclá la caja de bombones vacía y transformala en esta fabulosa idea para el hogar (2) Materiales simples que vas a necesitar Para este reciclaje no hace falta comprar nada: Caja de bombones limpia

Papel, tela o vinilo adhesivo (opcional)

Pegamento

Tijera o cúter Cómo transformarla paso a paso Limpiá bien la caja y retirale restos de papel o separadores sueltos.

Decidí si la vas a usar abierta o con tapa .

Forrá el interior si querés un acabado más prolijo.

Reordená o fijá las divisiones internas según el uso.

Ubicala en un lugar visible donde sume orden y estética. También podés apilar dos o tres cajas iguales para crear un sistema modular en tu hogar.