Qué hacer con las latas de atún vacías: tres usos prácticos que casi nadie conoce

En muchos hogares, las latas de atún se tiran automáticamente a la basura después de usarlas. Sin embargo, con un poco de reciclaje y creatividad, pueden transformarse en objetos útiles para la vida diaria.
Un truco de reciclaje convierte las latas de atún en aliados del hogar para resolver tareas simples sin gastar dinero.
Estas latas, pequeñas pero resistentes, tienen el tamaño ideal para cumplir funciones prácticas en el hogar. Aplicar un truco simple permite darles una segunda vida y reducir residuos.
Además de cuidar el ambiente, reutilizarlas mejora la organización y evita compras innecesarias con soluciones caseras.
1. Portavelas o luminaria decorativa
Una vez limpias, las latas pueden usarse como portavelas. Con pequeños orificios en los bordes, generan un efecto de luz suave ideal para balcones o patios. Este truco combina reciclaje y decoración de forma económica.
2. Organizador para objetos pequeños
Por su tamaño, son perfectas para guardar clips, tornillos, arandelas o monedas. Ubicadas dentro de cajones, mejoran la organización del hogar y evitan el desorden cotidiano.
3. Molde para manualidades o cocina
Las latas de atún funcionan como moldes para velas artesanales, jabones sólidos o incluso para porciones individuales de postres fríos. Este uso poco conocido aprovecha su forma y resistencia.
Antes de aplicar cualquier truco, es clave retirar completamente los bordes filosos con una pinza o cubrirlos con cinta. Lavar bien las latas elimina restos de comida y olores.
Este paso garantiza un reciclaje seguro y evita accidentes dentro del hogar.
Reutilizar latas de atún es una forma simple de reducir residuos y sumar soluciones prácticas. Con muy poco esfuerzo, se convierten en aliados de la organización diaria.
Estos pequeños gestos de reciclaje muestran que muchos objetos descartables aún tienen mucho para ofrecer.