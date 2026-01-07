Qué hacer con las latas de atún vacías: tres usos prácticos que casi nadie conoce

En muchos hogares, las latas de atún se tiran automáticamente a la basura después de usarlas. Sin embargo, con un poco de reciclaje y creatividad , pueden transformarse en objetos útiles para la vida diaria.

No tires los maples de huevo: 5 formas útiles de reutilizarlos en casa

Reciclaje: guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

Estas latas, pequeñas pero resistentes, tienen el tamaño ideal para cumplir funciones prácticas en el hogar . Aplicar un truco simple permite darles una segunda vida y reducir residuos.

Además de cuidar el ambiente, reutilizarlas mejora la organización y evita compras innecesarias con soluciones caseras.

Una vez limpias, las latas pueden usarse como portavelas. Con pequeños orificios en los bordes, generan un efecto de luz suave ideal para balcones o patios. Este truco combina reciclaje y decoración de forma económica.

image

2. Organizador para objetos pequeños

Por su tamaño, son perfectas para guardar clips, tornillos, arandelas o monedas. Ubicadas dentro de cajones, mejoran la organización del hogar y evitan el desorden cotidiano.

image

3. Molde para manualidades o cocina

Las latas de atún funcionan como moldes para velas artesanales, jabones sólidos o incluso para porciones individuales de postres fríos. Este uso poco conocido aprovecha su forma y resistencia.

image

Consejos de seguridad antes de reutilizarlas

Antes de aplicar cualquier truco, es clave retirar completamente los bordes filosos con una pinza o cubrirlos con cinta. Lavar bien las latas elimina restos de comida y olores.

Este paso garantiza un reciclaje seguro y evita accidentes dentro del hogar.

Por qué conviene no tirarlas

Reutilizar latas de atún es una forma simple de reducir residuos y sumar soluciones prácticas. Con muy poco esfuerzo, se convierten en aliados de la organización diaria.

Estos pequeños gestos de reciclaje muestran que muchos objetos descartables aún tienen mucho para ofrecer.