Adiós caspa: un enjuague inusual para el cabello logra eliminarla y se aplica una vez por semana

No es shampoo ni un tratamiento costoso: un producto que ya tenés en el baño podría convertirse en la solución para eliminar la caspa del cabello.

La caspa es uno de los problemas capilares más frecuentes y, aunque no suele ser grave, puede generar incomodidad estética, picazón y sensación de suciedad constante. Existen diferentes trucos o tratamientos que no terminan solucionando este inconveniente formado por el desequilibrio del cuero cabelludo y uno podría mejorar el aspecto del cabello en poco tiempo.

En ese contexto, un enjuague diluido en agua y que se utiliza para otro tratamiento aparece como un recurso alternativo. Su uso no reemplaza al shampoo anticaspa, pero aplicado una sola vez por semana y antes del lavado tradicional puede ayudar a controlar los hongos y bacterias que favorecen la aparición de escamas blancas en el cabello.

El enjuague bucal contiene compuestos antisépticos y antibacterianos diseñados para eliminar microorganismos en la cavidad oral, pero esas mismas propiedades pueden resultar útiles en el cuero cabelludo cuando se usan con cuidado.

La caspa, en muchos casos, está relacionada con la proliferación del hongo Malassezia, que se alimenta de los aceites naturales del cuero cabelludo y provoca descamación y picazón. Una limpieza puntual con un producto antiséptico puede ayudar a reducir esa carga microbiana.

La caspa, en muchos casos, está relacionada con la proliferación del hongo Malassezia, que se alimenta de los aceites naturales del cuero cabelludo y provoca descamación y picazón. Una limpieza puntual con un producto antiséptico puede ayudar a reducir esa carga microbiana.

Al diluir una tapita de enjuague bucal en un poco de agua, se obtiene una solución más suave que permite aprovechar sus beneficios sin dañar la piel. Esta mezcla ayuda a remover residuos acumulados, exceso de grasa y microorganismos que los shampoos comunes no siempre eliminan por completo. Por eso, se recomienda como un complemento ocasional y no como un uso diario.

Otro aspecto importante es que este método actúa como una especie de "reset" del cuero cabelludo. Al aplicarlo antes del lavado tradicional, prepara la piel para que el shampoo anticaspa actúe de forma más efectiva. De esta manera, se potencia el tratamiento habitual sin necesidad de sumar productos nuevos o costosos. Sin embargo, tiene desventajas: el uso excesivo puede generar el efecto contrario. Los enjuagues bucales contienen alcohol y otros ingredientes que, aplicados con frecuencia, pueden resecar la piel y aumentar la descamación. Por eso, los especialistas del sitio Healthline, recomiendan limitar este recurso a una sola vez por semana y siempre diluido, evitando el contacto prolongado.