La planta ideal para el dormitorio en verano: ayuda a espantar mosquitos y requiere poco riego

En jardín y jardinería de interiores, la lavanda se destaca entre plantas que ahuyentan mosquitos, consumen poca agua y mejoran el descanso nocturno.

En pleno verano, dormir bien se vuelve un desafío cuando el calor y los mosquitos se combinan. Dentro del jardín de interior y la jardinería urbana, hay plantas que ofrecen una solución natural, estética y funcional para el dormitorio sin recurrir a químicos agresivos.

La lavanda no solo es conocida por su aroma agradable, sino también por su capacidad para adaptarse a macetas, requerir poco riego y actuar como barrera natural contra insectos. En jardinería doméstica, es una de las plantas más elegidas para espacios donde el descanso es prioridad.

Ubicada cerca de una ventana o en una mesa de luz, la lavanda se integra fácilmente al jardín interior. Sus aceites esenciales se liberan de manera suave, creando un ambiente poco atractivo para los mosquitos y agradable para las personas. En jardinería, este efecto se valora especialmente en dormitorios, donde no se recomiendan aerosoles ni velas encendidas.

A diferencia de otras plantas, la lavanda tolera períodos cortos de sequía. Esto la vuelve ideal para quienes riegan poco o buscan opciones de bajo mantenimiento. En maceta, con buen drenaje y luz indirecta, puede mantenerse sana durante todo el verano.

Lo que explican los especialistas sobre su efecto

Recién a partir de este punto aparecen las voces técnicas. Investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalan que la lavanda contiene compuestos volátiles como el linalool, que resultan molestos para insectos hematófagos. En estudios de jardinería aplicada, se observó una menor presencia de mosquitos en ambientes con plantas aromáticas.

Desde la Facultad de Agronomía de la UBA explican que estas especies no eliminan insectos, pero sí alteran su comportamiento, reduciendo la probabilidad de picaduras dentro del jardín doméstico. Además, organismos como la Organización Mundial de la Salud reconocen el uso de aceites vegetales como complemento preventivo.

Cómo cuidarla y aprovecharla al máximo

Para que la lavanda funcione correctamente en el dormitorio, la jardinería recomienda regarla solo cuando el sustrato esté seco. El exceso de agua es uno de los errores más comunes y afecta a muchas plantas mediterráneas.

También es clave podarla ligeramente para estimular su crecimiento y reforzar la liberación de aroma. En el jardín interior, una maceta de barro mejora la evaporación y evita hongos. Con estos cuidados simples, la lavanda no solo embellece el espacio, sino que transforma las noches de verano en una experiencia más fresca, natural y tranquila.

