Si tu zapatilla eléctrica está así, es mejor cambiarla: la señal que muchos ignoran

Hogar. Una zapatilla eléctrica en mal estado puede generar sobrecalentamiento y riesgo eléctrico. Detectar la señal a tiempo evita cortocircuitos.

Si tu zapatilla eléctrica está así, es mejor cambiarla la señal que muchos ignoran
Por Andrés Aguilera

Una zapatilla eléctrica con calor, olor a plástico o tomas flojos suele indicar sobrecarga interna. Ese desgaste eleva el riesgo de cortocircuito en casa. La seguridad eléctrica en el hogar empieza por detectar deformaciones, chispas y cable recalentado, y reemplazarla antes de enchufar equipos potentes en el uso diario siempre.

Sobrecalentamiento y plástico deformado

Uno de los signos más claros es el plástico amarillento o deformado alrededor de los tomacorrientes.

Ese cambio de color suele indicar exceso de temperatura por mala conexión interna o sobrecarga prolongada.

Cuando la zapatilla eléctrica se recalienta, los materiales pierden resistencia y aumenta el riesgo de cortocircuito.

También puede sentirse olor a plástico quemado, incluso aunque todavía funcione con normalidad aparente.

Ignorar esa señal puede terminar en una falla repentina o, en casos extremos, en un principio de incendio.

Enchufes flojos y chispas al conectar

Otra alerta frecuente es que los enchufes queden flojos o inestables al conectarlos.

Ese movimiento genera microchispas internas que deterioran los contactos metálicos con el uso.

Si al enchufar se escuchan pequeños chasquidos o se ven chispas visibles, la zapatilla ya perdió seguridad.

image

Las chispas repetidas producen calor acumulado y aumentan el desgaste del cableado interno.

En viviendas argentinas con instalaciones antiguas, el problema puede agravarse por variaciones de tensión.

Sobrecarga y uso inadecuado prolongado

Muchas veces la falla no está en la calidad, sino en el uso excesivo de artefactos simultáneos.

Conectar estufas eléctricas, pavas o microondas en la misma zapatilla multiplica la demanda energética.

Las zapatillas comunes no están diseñadas para soportar aparatos de alto consumo eléctrico constante.

Si el cable principal se siente caliente al tacto, es señal de sobrecarga peligrosa.

Ante cualquiera de estos indicios, lo más prudente es reemplazarla por una con protección térmica certificada.

Cambiarla a tiempo es una decisión simple que protege electrodomésticos y reduce riesgos eléctricos en casa.

