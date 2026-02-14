El aire acondicionado pasó de moda: estos trucos enfrían tu casa sin gastar electricidad

Con el termómetro en ascenso y los aumentos en las tarifas eléctricas, refrescar el hogar se volvió un desafío para el bolsillo. Sin embargo, existen soluciones que permiten bajar la temperatura ambiente sin recurrir al aire acondicionado . Desde plantas específicas hasta ingeniosos sistemas caseros, descubrí cómo transformar tu casa en un oasis hoy mismo.

Con 12 episodios en Netflix: la serie española que destronó a "La casa de papel" lidera el ranking mundial

Mantener la casa fresca en los días de calor extremo puede parecer una tarea imposible sin electrodomésticos, pero la clave está en el aprovechamiento de procesos naturales como la evaporación y la circulación del aire. Estas estrategias, conocidas como enfriamiento pasivo , permiten mejorar el confort térmico con una inversión mínima o nula.

Una de las innovaciones más sorprendentes es el TerraMound , un climatizador biodegradable fabricado con arcilla e impresión 3D . Su diseño se inspira en la arquitectura porosa de los termiteros, permitiendo que el agua filtrada a través de la cerámica se evapore y enfríe el aire circundante sin consumir electricidad.

Si buscás una solución inmediata y reciclable, el Eco-Cooler es la opción ideal. Este sistema, popularizado en regiones de bajos recursos , utiliza botellas de plástico cortadas a la mitad y dispuestas en una cuadrícula sobre un cartón. Al colocar los cuellos de las botellas hacia el interior de la ventana, el aire se comprime y se expande al entrar, logrando reducir la temperatura hasta en cinco grados.

Otro truco altamente efectivo consiste en utilizar botellas de agua congelada . Al colocarlas frente a las ventanas por donde entra el sol o cerca de las aberturas, el aire caliente del exterior se enfría al entrar en contacto con la superficie fría antes de circular por la habitación. Si además las ubicás frente a un ventilador, potenciarás la distribución del aire fresco por todo el ambiente.

Plantas que funcionan como aislantes naturales

La naturaleza ofrece sus propios filtros térmicos. Existen variedades capaces de absorber el calor y refrescar el aire a través de la transpiración. La Sansevieria, o lengua de suegra, es una de las más recomendadas por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas gruesas actúan como aislante natural y, a diferencia de otras especies, libera oxígeno durante la noche, lo que ayuda a mantener un ambiente saludable para dormir.

image

Otras aliadas son el Helecho de Boston, que libera humedad en ambientes secos, y la Palmera Areca, conocida por su capacidad de purificar toxinas y emitir grandes cantidades de humedad a través de sus hojas.

El truco de la toalla y la ventilación cruzada

Para quienes buscan resultados instantáneos, el arquitecto Leonardo Rogel recomienda humidificar el aire que rodea al ventilador. Colocar una toalla mojada detrás del aparato permite que el agua se evapore y sea succionada, empujando una corriente mucho más fresca hacia el usuario.

image

Finalmente, la ventilación cruzada sigue siendo la regla de oro. Consiste en abrir ventanas en extremos opuestos para generar una corriente que atraviese los ambientes. Para que sea efectiva, debés realizarla en las horas más frescas del día (mañana o noche) y evitarla durante los picos de calor extremo, ya que de lo contrario el aire caliente del exterior podría elevar la temperatura interna de forma insoportable.