¿Por qué se llama Lengua de Suegra? La historia detrás del apodo más polémico de tus plantas

La Sansevieria, popularmente conocida como "Lengua de Suegra" , es la reina de los interiores , pero su identidad es un rompecabezas de historia y humor. Desde disputas entre científicos europeos del siglo XVIII hasta comparaciones familiares afiladas , el origen de sus nombres revela mucho más que una simple etiqueta botánica. Entender por qué la llamamos así hoy cambia por completo nuestra forma de verla.

Aunque la conocemos por su resistencia "indestructible ", lo que más curiosidad despierta es su nombre popular. El apodo "Lengua de Suegra " no es casual ni puramente descriptivo; tiene una carga de humor social que ha trascendido fronteras y generaciones.

Esta denominación se asocia directamente con el filo agudo y la punta prominente de sus hojas. La comparación surge de forma humorística, aludiendo a la fama de las suegras "charlatanas" o a su supuesta tendencia a expresar críticas afiladas hacia los cónyuges de sus hijos.

A nivel científico , la historia es igualmente fascinante y está marcada por una confusión de honores. El nombre del género, Sansevieria , fue otorgado en 1787 por Vincenzo Petagna para homenajear a Pietro Antonio Sanseverino , un noble italiano y apasionado de la botánica que fundó un jardín de plantas exóticas.

Sin embargo, existe una contradicción histórica en los registros. Mientras que Petagna quería honrar al duque Sanseverino , el botánico sueco Thunberg , quien finalmente describió la planta, terminó dedicando el nombre a Raimondo di Sangro , el séptimo príncipe de Sansevero, un militar e inventor napolitano.

Por esta razón, algunos expertos señalan que el nombre técnicamente debería haber sido "Sanseverinia". A pesar de este giro en la historia, el término Sansevieria se consolidó globalmente hasta hace muy poco tiempo.

De "Espadas" a un cambio de familia científica

Además del polémico apodo familiar, la planta recibe otros nombres que reflejan su imponente aspecto físico como “Espada de San Jorge”, el cual alude a su forma alargada y puntiaguda, vinculándola con la valentía y la fuerza del santo en su lucha contra el dragón. También es conocida como “Lengua de Vaca o Lengua de Tigre”, variaciones que enfatizan la textura y el patrón jaspeado de sus hojas.

Un dato clave que cambia lo que sabíamos hasta ahora es que, en 2017, estudios genéticos revelaron que esta planta está más emparentada con el género Dracaena que con las Sansevierias originales. Por ello, su nombre científico oficial cambió a Dracaena trifasciata, aunque en los viveros y hogares del mundo sigue siendo nuestra querida "Lengua de Suegra".

Esta evolución en su nombre no solo es una cuestión de etiquetas; refleja cómo los avances científicos y la cultura popular se entrelazan para bautizar a una especie que nos acompaña desde hace siglos, desde sus orígenes en África y Asia hasta el rincón preferido de nuestro living.