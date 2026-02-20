Si al tocar a alguien te da "corriente", la ciencia explica por qué pasa

Sentís una pequeña descarga al rozar a otra persona, una manija o incluso tu auto. Esa sensación breve y molesta no es algo paranormal ni peligroso: es electricidad estática acumulada en el cuerpo. En temas similares sobre fenómenos eléctricos cotidianos y ciencia aplicada se explica que este efecto tiene una base física muy clara.

La razón es simple: tu cuerpo puede acumular carga eléctrica por fricción y liberarla de golpe cuando toca otro objeto conductor. Ese “chispazo” es la diferencia de potencial que se equilibra en milésimas de segundo.

La electricidad estática es una acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material. Suele generarse por fricción, por ejemplo:

Según explican especialistas en física de materiales, cuando dos superficies se frotan, algunos electrones pasan de un material a otro. Uno queda con carga negativa (más electrones) y el otro con carga positiva (menos electrones).

Al bajarte del auto y rozar la puerta.

Al usar ropa de lana o materiales sintéticos.

El cuerpo humano, al estar aislado del suelo por zapatillas con suela de goma, puede acumular esa carga sin notarlo… hasta que toca algo conductor.

image

Por qué sentís la “corriente” al tocar a alguien

La descarga ocurre cuando hay una diferencia de carga entre dos cuerpos. Si vos estás cargado eléctricamente y tocás a otra persona que tiene una carga distinta o está descargada, los electrones se transfieren rápidamente para equilibrar el sistema.

Ese movimiento repentino genera:

Una pequeña chispa (a veces visible en la oscuridad).

Una sensación punzante.

Un leve sonido seco.

De acuerdo con estudios de electrostática ambiental, estas descargas pueden alcanzar miles de voltios, pero con una intensidad tan baja que no representan peligro para la salud.

Por eso molestan, pero no son dañinas en condiciones normales.

Cuándo es más frecuente

El fenómeno es más común en ambientes secos. El aire húmedo ayuda a disipar la carga eléctrica, mientras que el aire seco favorece su acumulación.

Suele pasar más en:

Invierno.

Espacios con calefacción.

Ambientes con baja humedad.

La ropa sintética también aumenta la probabilidad de generar electricidad estática, ya que facilita el intercambio de electrones.

Cómo reducir las descargas eléctricas

Si te pasa seguido, hay formas simples de disminuirlo:

Usar cremas hidratantes (la piel seca acumula más carga).

Incorporar un humidificador en casa.

Preferir ropa de algodón en vez de telas sintéticas.

Tocar primero una superficie metálica con la mano abierta antes de agarrarla firmemente.

También ayuda caminar descalzo en casa para permitir que el cuerpo descargue energía de manera gradual.