Si tenés una bicicleta, posees un tesoro: el secreto japonés para vivir más: después de los 65 años

Un estudio de 10 años en Japón demuestra que el ciclismo frecuente disminuye la necesidad de asistencia a largo plazo, especialmente en quienes ya no conducen.

¿Tenés más de 65 años y una bicicleta vieja sin usar? Tenés la clave de la longevidad.

Un hábito sencillo y económico podría ser la clave para que las personas mayores vivan más tiempo y mantengan su independencia física. Investigaciones recientes en Japón demuestran que el uso diario de la bicicleta no solo mejora la salud cardiovascular, sino que reduce drásticamente la necesidad de asistencia médica constante durante la vejez.

En el país asiático, el uso de la bicicleta como transporte cotidiano es mucho más común que en Occidente. Para medir su impacto real, un equipo de científicos analizó durante una década (2013-2023) el comportamiento de adultos mayores, registrando tanto su frecuencia de pedaleo como su estado de salud y tasas de mortalidad.

image Un escudo contra la dependencia y la mortalidad Los resultados de la investigación son contundentes: quienes practicaban ciclismo al inicio del estudio mostraron un riesgo significativamente menor de fallecer o de requerir cuidados a largo plazo en la década siguiente. Esta actividad actúa como un "compañero de estilo de vida" que no solo fortalece el cuerpo, sino que fomenta una mayor participación social.

Un hallazgo crucial del estudio es que estos efectos protectores fueron mucho más potentes entre las personas que no conducen automóviles. Para este grupo, la bicicleta no es solo un pasatiempo, sino su principal herramienta de movilidad. Quienes mantuvieron el hábito o incluso aquellos que empezaron a pedalear durante el periodo de seguimiento mejoraron sus probabilidades de envejecer con salud.

image Más bicicletas, menos autos La importancia de este descubrimiento crece a medida que más personas mayores deciden renunciar a su licencia de conducir por seguridad. En este contexto, la bicicleta surge como el aliado ideal para mantener la autonomía.

El estudio subraya que el beneficio es duradero: continuar con la actividad a lo largo de los años garantiza una vejez con menos limitaciones físicas. Finalmente, los expertos señalan que para masificar estos beneficios es necesario un mayor apoyo social y urbano que fomente el uso de la bicicleta entre los mayores. No se trata solo de salud individual, sino de una estrategia pública para prolongar la vida independiente y reducir la demanda de servicios de cuidado asistido en sociedades que envejecen rápidamente.