Si tenés una bañera vieja, posees un tesoro: cómo convertirla en un objeto de diseño para tu jardín en 3 pasos

Tener una bañera vieja acumulando suciedad en un depósito es un error común que podés revertir hoy mismo. Lejos de ser basura, estos objetos son la base ideal para crea un verdadero tesoro : desde estanques biológicos hasta huertas productivas que no dañan tu espalda. Descubrí cómo darles una segunda vida útil con estilo.

Muchos hogares argentinos conservan bañeras de hierro o loza tras una remodelación, sin saber que tienen en sus manos un recurso valioso para el paisajismo. La clave del éxito para reutilizarlas no es solo la estética, sino resolver problemas técnicos como el drenaje y la impermeabilización.

Una de las opciones más buscadas es la creación de un ecosistema acuático. Un estanque casero no solo embellece, sino que sirve como bebedero y baño para aves , algo vital para mantener la biodiversidad en tu jardín durante todo el año.

Para convertir una bañera en un estanque , el primer paso es sellar el orificio del desagüe . Podés utilizar tapones mecánicos de tanques de agua o selladores de silicona de grado acuario para garantizar que sea hermético. Si la pieza está partida, un parche de espuma con silicona y una cobertura de nylon negro de 200 micrones asegurarán que no haya fugas.

Una vez sellada, podés agregar plantas acuáticas como repollitos de agua o lentejas de agua, que funcionan como excelentes filtros naturales. Para evitar que el agua se pudra, es recomendable instalar una pequeña bomba o filtro que mantenga el movimiento , lo que además oxigena el ambiente para posibles peces como los goldfish.

image

Un detalle práctico es crear un desagote natural para los días de lluvia intensa. Una perforación lateral conectada a una manguera evitará que el estanque rebalse y se inunde tu patio.

La solución definitiva para tu huerta en casa

Si lo tuyo es el cultivo, la bañera es el contenedor perfecto para un bancal elevado. Esta técnica es ideal para quienes sufren de dolores lumbares, ya que permite trabajar la tierra a una altura cómoda sin necesidad de agacharse.

Para armar tu propia huerta en una bañera, seguí este orden de capas:

Base: Ramas y restos de poda para generar volumen y aireación.

Ramas y restos de poda para generar volumen y aireación. Media: Recortes de césped o materia orgánica verde.

Recortes de césped o materia orgánica verde. Superior: Tierra fértil donde sembrarás tus hortalizas. image

Este sistema permite cultivar espinacas, guisantes o incluso flores como la capuchina, que protege tus cultivos de plagas de forma natural. Solo asegurate de que el desagüe esté despejado y la bañera tenga una ligera inclinación para que el exceso de agua de riego no encharque las raíces.

Sillones de diseño con un toque vintage

Otra tendencia que pisa fuerte es la transformación en mobiliario de exterior. Con herramientas de corte adecuadas, una bañera vieja puede convertirse en un "sillón de Cleopatra" o un sofá para la terraza.

image

Para las piezas de hierro fundido, la restauración es clave. Debés lijar el óxido con cepillos de acero y aplicar capas delgadas de pintura antioxidante antes del acabado final. Un color azul naval o tonos vibrantes, sumados a cojines cómodos, pueden transformar un desecho en una pieza central de decoración que resiste la intemperie por años.

Recordá que el cuidado de estas piezas es sencillo: evitá productos químicos abrasivos que dañen el esmalte y, si la usás como bebedero, cambiá el agua regularmente para evitar la proliferación de bacterias.